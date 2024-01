Ex Cartiera, Ferretti chiede sei ettari 

Ferretti vuole mettere radici a Baccasara e ha richiesto 6 ettari delle aree ex Cartiera. Il colosso della nautica da diporto, sbarcato a primavera scorsa in zona industriale, vuole estendere il proprio parco produttivo e ha allungato gli occhi verso i terreni sospesi da anni in limbo senza risposte. Parte di quei terreni, ovvero 9 ettari, interessano anche a Saipem, che li ha richiesti a giugno del 2023 senza mai ricevere risposte dalla Regione, al cui assessorato degli Enti locali è ascritto il patrimonio immobiliare con vista sul mare di Arbatax. La Cisl Ogliastra insorge contro l’immobilismo istituzionale: «Assurdo - dichiara il segretario, Michele Muggianu - che le divergenze tra i vari soggetti coinvolti rischino di far perdere al territorio investimenti importanti in termini di ricadute economiche e occupazionali».

L’accusa

Rinfrancata dalla concessione fino al 2036, Saipem ha bussato alla porta della Regione per un ampliamento logistico. Ma da Cagliari la ricevuta di ritorno della raccomandata non è mai arrivata al mittente. «L’incontro convocato dall’assessore Salaris per la prossima settimana con Saipem - insiste il leader della Cisl - va nella giusta direzione. Le aree devono essere trasferite subito al Comune in modo che lo stesso possa procedere alla infrastrutturazione, evitando il rischio di perenzione dei 4,6 milioni di euro già disponibili. Le richieste delle aree da parte di Saipem e di alcuni player della nautica, tra cui Ferretti, richiedono risposte urgenti». Il Consorzio aveva provato a espropriare le aree, senza successo perché il Tar ha annullato tutti gli atti sostenendo che a Baccasara avessero usato un «eccesso di potere». L’inchiesta giudiziaria che, un mese fa, ha coinvolto i vertici del Consorzio ha semiparalizzato l’ente. «Chiediamo anche risposte ai soci del Consorzio industriale perché - aggiunge Muggianu - facciano chiarezza sulla governance dell’ente, non c’è più tempo da perdere».

Confindustria

In assenza di risposte sindacati e operai potrebbero mobilitarsi. La situazione è sotto la lente d’ingrandimento di Confindustria Sardegna Centrale: «Siamo preoccupati anche noi», ammette il presidente, Giovanni Bitti. Che, ieri mattina a Cagliari, ha incontrato l’assessore degli Enti locali, Aldo Salaris: «Ci ha dato la disponibilità per un incontro con Saipem. Noi sosteniamo le aziende».

