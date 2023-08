Ex Cartiera, esproprio bocciato 

Il Tar congela l’esproprio dei 35 ettari delle aree ex Cartiera. Accolto il ricorso della Regione contro il decreto disposto dal Consorzio industriale per l’occupazione d’urgenza dei terreni in cui sorgeva la fabbrica della carta. Gli immobili restano patrimonio dell’assessorato regionale degli Enti locali e i giudici, riuniti giovedì in camera di consiglio, oltre ad aver sospeso l’efficacia degli atti impugnati hanno fissato l’udienza di merito al 29 novembre prossimo. «Ritenuto che, pur impregiudicato l’esame delle questioni prospettate con il ricorso, debba essere confermata la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati per mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di merito». I giudici della seconda sezione hanno così sentenziato per evitare un pregiudizio irreparabile tale da rendere la decisione di merito inutile.

Tutto bloccato

Il primo round va alla Regione. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Mattia Pani, Giovanni Parisi e Massimo Cambule che, su mandato del presidente Christian Solinas, chiedevano ai giudici amministrativi l’annullamento del decreto con cui l’ente di Baccasara, lo scorso 26 giugno, ha disposto l’occupazione d’urgenza per l’esproprio dei 35 ettari e della nota che preannunciava l’esecuzione dell’atto (fissata inizialmente per il 2 agosto), procedendo alla redazione del verbale di consistenza e all’immissione in possesso, in nome e per conto del Consorzio, e per l’assegnazione a nuovi insediamenti degli immobili. Il Consorzio, che ha affidato l’assistenza legale all’avvocato Maurizio Scarparo, deve dunque rivedere i suoi piani rispetto alla volontà manifestata con il decreto dal presidente Franco Ammendola. Procedura che non è piaciuta al capo della Giunta regionale Solinas il quale, appreso del decreto, aveva diffidato Ammendola, invitandolo a desistere dall’obiettivo dichiarato.

Guerra di competenze

Per ora la lite tra Consorzio e Regione, che ha animato le ultime settimane sull’asse Tortolì-Cagliari, va in letargo. Ci hanno pensato i giudici amministrativi a mettere momentaneamente una pietra sopra alla vicenda.