Ex Cartiera, espropri bocciati 

Il Consorzio industriale non aveva potere espropriativo sulle aree ex Cartiera. Il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla tutti gli atti emessi lo scorso giugno dal Consiglio di amministrazione. Fine della contesa. Il duello di competenze si è concluso con la sentenza della seconda sezione del Tribunale amministrativo, il cui collegio, presieduto da Marco Lensi, è entrato nel merito della vicenda che, tra le altre conseguenze, aveva indispettito pure il capo della Giunta regionale, Christian Solinas, il quale, appreso del decreto di esproprio dei 35 ettari, aveva diffidato Franco Ammendola, invitandolo a desistere dall’obiettivo dichiarato.

La sentenza

La storia inizia a inizio estate, quando il Consorzio industriale dispone l’occupazione d’urgenza per l’esproprio dei 35 ettari delle aree ex Cartiera, preannunciando l’esecuzione dell’atto per il 2 agosto successivo e procedendo alla redazione del verbale di consistenza e all’immissione in possesso per l’assegnazione a nuovi insediamenti degli immobili. Ma per i giudici del Tar il Consorzio ha violato l’accordo di programma del 4 febbraio 2009 (rivisitato nel 2011), intercorso tra Regione, Comune di Tortolì e lo stesso ente consortile. Il collegio, tra le altre motivazioni, ha cassato le procedure per «eccesso di potere», proprio in forza a quell’accordo disatteso. Dal canto suo, nelle memorie difensive, il Consorzio ha concentrato l’attenzione sul fatto che le aree ex Cartiera non fossero ancora state trasferite all’ente e sono allo stato attuale «in totale abbandono e utilizzate come discariche» e che è dunque: «necessario acquisirle alla disponibilità del Consorzio». I giudici sono stati chiari: «L’eventuale inadempimento imputabile alla Regione sarebbe dovuto essere contestato dal Consorzio nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legge, tanto in relazione agli accordi conclusi quanto all’interesse pubblico».

In sospeso

In sostanza il Consorzio ha tentato la via dell’esproprio per acquisire le aree ex Cartiera, ascritte al patrimonio dell’assessorato degli Enti locali, e destinarle ai nuovi insediamenti produttivi. Al netto della sentenza resta un dato di fatto: dopo quasi vent’anni i 35 ettari attendono ancora un piano concreto per il futuro.

