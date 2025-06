Ex cartiera, conflitto istituzionale 

Con la sentenza del Consiglio di Stato in cassaforte, il Consorzio industriale fa sul serio. Domani mattina i vertici dell’ente, amministrato da Franco Ammendola, procederanno all’immissione in possesso sui 35 ettari delle aree ex Cartiera. Il presidente imprenditore ha provveduto a informare la Regione delle sue intenzioni, ma a Cagliari non l’hanno presa bene. Anzi, dalla direzione dall’assessorato regionale degli Enti locali hanno intimato ad Ammendola di desistere. Lo ha diffidato anche il Comune di Tortolì che, secondo le ultime disposizioni della Giunta Todde, è destinatario della proprietà dell’immobile con vincolo di renderlo disponibile allo stesso Consorzio.

L’avanzata

Il Consiglio di Stato sembrava aver sgomberato il campo da qualsiasi incertezza, ma la Regione rialza il muro contro l’azione del Consorzio, che si sente legittimato dalla sentenza dei giudici romani. «La sentenza - ha scritto Ammendola sulla nota trasmessa alla Regione - garantisce concretezza alle scelte programmatiche e di politica industriale della Regione e allo stesso tempo garantisce risposte certe e celeri ad aziende strategiche che possono modificare il tessuto industriale e l’assetto economico dell’Ogliastra. Nello spirito di piena collaborazione con la Regione comunichiamo che procederemo a rendere esecutiva la sentenza del Consiglio di Stato, procedendo all’immissione di possesso il 23 giugno alle 9. Contestualmente all’immissione in possesso delle aree, sarà nostra cura assegnare, con decorrenza immediata, parte delle stesse sia alla Saipem che alle aziende del polo nautico».

Posizioni diverse

La nota ha provoca un cortocircuito istituzionale. Richiamando la volontà politica della Giunta Todde, la direttrice degli Enti locali, Sabrina Bullitta, ha diffidato Ammendola: «L’immissione in possesso non è oggettivamente possibile e in ogni caso sarà cura di questa amministrazione valutare quanto necessario per la tutela degli interessi regionali. A ogni buon conto, si suggerisce di attendere l’esito delle trattative congiunte che si ritengono indispensabili per il raggiungimento del superiore interesse generale».

Laconica la replica di Franco Ammendola, esponente di Forza Italia: «Abbiamo una sentenza – dice – e andiamo avanti. Ci sono imprese, come Saipem, che attendono risposte da troppo tempo. L’immissione in possesso è un atto dovuto. Sempre che la Regione non abbia una soluzione immediata».

RIPRODUZIONE RISERVATA