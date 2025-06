Ex Cartiera al Comune la Giunta ha deliberato 

La definitiva cessione a prezzo simbolico delle aree ex Cartiera, attesa da anni, è arrivata ieri, con una delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda. Il trasferimento del compendio immobiliare verrà ratificato a un prezzo simbolico davanti a un notaio. La linea d’indirizzo era stata deliberata a marzo dalla Giunta Todde, disponendo il vincolo di finalità pubblica e rendendo il compendio disponibile al Consorzio industriale.

Ieri sono state aggiudicate per sei anni dall’Authority guidata da Massimo Deiana le concessioni per i due lotti destinati al diportismo commerciale ad Arbatax, uno nel molo di Levante, l'altro nella ex Darsena cantieristica. I titolari sono il Consorzio operatori del diporto di Arbatax Scarl e il Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Valemare di Marco Onnis e Marea Srl. Il primo, che ha offerto un canone annuo di importo di circa 17mila euro, potrà operare nel lotto numero 1, composto da uno specchio acqueo di 7.160 metri quadri, già dotato di un sistema di ormeggio con pontile galleggiante, corpi morti e catenaria - realizzato lo scorso anno dall'AdSP per garantire il regolare svolgimento della stagione turistica per le società di noleggio mezzi nautici - e un'ulteriore area scoperta di 30 metri quadri.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, invece, che ha offerto un canone pari a 10mila euro annui, si insedierà nel secondo lotto della ex Darsena Cantieristica che prevede uno specchio acqueo di 1.405 metri quadri, più un'area scoperta di altri 30 mq. (ro. se.)

