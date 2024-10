Ex Cartiera, 9 ettari a Saipem 

La volontà c’è. E pure l’impegno formale. La svolta, per le aree ex Cartiera è arrivata: 9 ettari verranno concessi a Saipem. La decisione è emersa durante il vertice che si è tenuto martedì sera all’assessorato regionale dell’Industria. Il colore della fumata è tendente al bianco, ancor più perché al tavolo i relatori hanno definito anche il cronoprogramma per raggiungere l’intesa: entro trenta giorni la Giunta Todde, con aspetti amministrativi, giuridici ed economici in cassaforte, delibererà gli atti necessari alla stipula del contratto di locazione tra l’assessorato agli Enti locali (proprietario dell’immobile di 35 ettari) e la società titolare dell’Intermare.

Che in quei 9 ettari estenderà le attività presentate con il nuovo piano industriale che è stato apprezzato dalla Regione.

La svolta

Quello definito martedì è il preliminare dell’accordo che ridarebbe vita a un quarto dell’eredità immobiliare dell’ex fabbrica della carta ingessata da quasi vent’anni. Al vertice, promosso dal consigliere regionale del Pd, Salvatore Corrias, hanno preso parte l’assessore all’Industria, Emanuele Cani, con il suo entourage, la delegazione del Gabinetto degli Enti locali, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, il consigliere comunale di opposizione nonché segretario cittadino dei Dem, Filippo Cherchi, l’amministratore straordinario della Provincia dell’Ogliastra, Marzia Mameli, e i manager di Saipem. «Dopo il primo incontro del maggio scorso questa è la seconda tappa dentro un percorso che contiamo possa avere esito positivo nell’arco di un mese. C’è, da parte nostra, la ferma e assoluta volontà di rispondere positivamente alla richiesta di Saipem. Le esigenze della multinazionale - dichiara Corrias, soddisfatto del risultato raggiunto - rispondono a quelle del territorio e annunciano un orizzonte occupazionale molto importante. Noi andremo in fondo, fino a incassare il risultato finale. Che sarà fondamentale per il futuro dell’Ogliastra».

Il sindacato

Plaude Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra: «Siamo molto soddisfatti, adesso attendiamo gli atti conseguenti all’impegno politico assunto. La Cisl si è spesa a tutti i livelli per questo risultato: la presenza di Saipem e dell’industria è determinante per il futuro del territorio».

