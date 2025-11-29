Ex Cartiera, 270 imprese in corsa per i lavori sulle strade 

È bagarre per aggiudicarsi i lavori di infrastrutturazione e urbanizzazione delle aree ex Cartiera. I 3,5 milioni di euro appaltati dal Comune di Tortolì fanno gola a 270 imprese, molte delle quali arrivano dalla Penisola. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti giovedì e nei prossimi giorni gli uffici, dopo una prima scrematura, analizzerà i plichi. L’attesa è alta, soprattutto fra le imprese aspiranti. Per completare il progetto esecutivo sono serviti tredici anni.

L’intervento è destinato a cambiare la viabilità nella zona tra il porto di Arbatax e Baccasara. Una rotonda sorgerà all’altezza dell’ingresso dell’ex stabilimento e smisterà il traffico tra la banchina di riva e il tratto che conduce verso il distaccamento dei vigili del fuoco.

Qui, con un altro intervento, si ipotizza la costruzione di una seconda rotonda anche per risolvere la criticità dell’attraversamento dei binari per accedere dalla zona industriale a viale Arbatax. Una volta completata la procedura, all’inizio del nuovo anno dovrebbe aprire il cantiere. Sempre riguardo le aree ex Cartiera, sul tavolo bolle la cessione di 9 ettari alla Saipem che, più di un anno fa, ne ha fatto richiesta: non si è andati oltre la volontà della Giunta Todde di assecondare l’istanza. (ro. se.)

