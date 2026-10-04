Ex Cartiera: 21 milioni per il futuro 

Sulla carta è la svolta, nella realtà è tutto da vedere. Di tanto in tanto spuntano milioni. Progetti faraonici. Render luminosi. Stavolta sono 21,3 milioni di euro del Fondo Sviluppo e coesione per l’area industriale di Baccasara. Dal 2008 l’ex Cartiera di Arbatax viene annunciata come polo della nautica, della ricerca, del futuro. Tra proclami e conferenze, l’area e il porto sono rimasti quasi immobili: salvo qualche intervento (uno in corso), i servizi restano limitati e le banchine di logistico hanno ben poco. In sostanza, il problema non sono le risorse, ma i soldi stanziati faticano a diventare cantieri. L’icona delle incompiute è il travel lift da 800 tonnellate, sulla carta dal 2018.

Le risorse

Dieci milioni sono destinati al Distretto della nautica per ricucire l’area ex Cartiera al porto, tre nuove linee di varo e il travel lift da 800 tonnellate che dovrebbe far competere la zona con i colossi del Mediterraneo. Altri 6,3 milioni stanziati per trasformare i ruderi dei reparti macchine dell’ex Cartiera in un Centro di ricerca per nautica e aerospazio di eccellenza nazionale in bioedilizia. Cinque milioni sul piatto per non buttare più a mare i 6mila metri cubi al giorno depurati dall’impianto consortile, ma riutilizzarli per agricoltura e industria. Poi altri finanziamenti: 2,2 milioni per manutenzioni varie del Consorzio, 100mila euro a testa per scrivere i Piani strategici (1 milione in tutto per gli 8 Consorzi sardi), 2,2 milioni per 8 Pip ogliastrini (Tortolì, Lotzorai, Ussassai, Gairo, Perdasdefogu, Tertenia, Urzulei e Villagrande) e un nuovo bando da 19 milioni con scadenza imminente.

La politica

Con le risorse stanziate, il Pd confida che si possa mettere a sistema il porto di Arbatax, l’area industriale e l’ex Cartiera, collegandoli allo sviluppo di nautica, cantieristica, ricerca e nuove attività produttive. «Le risorse messe in campo dalla Regione rappresentano un’opportunità importante, ma la sfida politica - afferma il segretario provinciale Dem, Francesco Mascia - è più grande della singola opera o del singolo finanziamento. Dobbiamo costruire una strategia industriale per Tortolì e per l’Ogliastra, capace di attrarre imprese, creare lavoro qualificato e dare prospettive soprattutto alle nuove generazioni».

Saluta con favore gli stanziamenti Fratelli d’Italia, ma il presidente provinciale Nicola Salis avverte: «Serve un cambio di passo immediato sulla capacità di spesa e di realizzazione. Non possiamo permetterci un altro caso travel lift. La priorità deve essere un cronoprogramma certo per le infrastrutture di base del porto e della zona industriale: prima garantiamo i servizi essenziali per operare e accogliere, poi costruiamo la visione di lungo periodo».

Dice Renato Pilia, leader provinciale di Forza Italia: «Sono interventi vitali e attesi da tempo per lo sviluppo economico, l’occupazione e le imprese del territorio. Risorse che rappresentano il frutto del lavoro istituzionale costante e delle istanze che territori, sindaci e comparti produttivi portano avanti con determinazione. L’Ogliastra non può permettersi ritardi burocratici o annunci fine a se stessi: le imprese, dai cantieri navali ai settori agricolo e industriale, necessitano di risposte rapide e infrastrutture efficienti».

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