Ex Carlo Felice, opere da 12 milioni 

Tre grossi cantieri stanno per essere avviati a Paulilatino. Il Comune ha affidato i lavori per la sistemazione delle strade interne, la riqualificazione del parco nella zona dell’ex casermette militari e l’ex Carlo Felice. Tutti gli interventi partiranno a settembre e complessivamente in ballo ci sono opere per quasi 14 milioni di euro.

L’intervento

«Si tratta di fondi che sono arrivati anni fa – commenta il sindaco Domenico Gallus - e ora finalmente i lavori vedranno la luce, avremo più servizi per la comunità». Sui ritardi nell’avvio dei cantieri il primo cittadino aggiunge: «Sono legati a tutte le alternanze che ci sono state nell’ufficio tecnico. Ci auguriamo che nel giro di un anno sia i lavori delle strade interne che della riqualificazione del parco, per il quale abbiamo anche tanti altre risorse da spendere, possano essere conclusi – sostiene- Per l’ex Carlo Felice, essendo un intervento molto grosso, presumo che occorrerà qualche anno». I lavori per la manutenzione straordinaria dell’ex 131 nel tratto che collega Paulilatino a Bauladu, affidati alla ditta Pellegrini di Cagliari, sono attesi da tempo. Dopo anni di abbandono, con 12 milioni si potranno risolvere vari problemi negli otto i chilometri su cui si interverrà: al momento voragini e avvallamenti caratterizzano la strada, l’asfalto è sollevato dalle radici dei pini. Percorrerla, soprattutto per i frontisti che vi accedono quotidianamente, è quasi impossibile. Il progetto rappresenta un’opera importante anche a livello regionale perché la ex Carlo Felice potrebbe fungere da viabilità alternativa se dovessero esserci problemi sulla principale arteria dell’Isola.

Con 600mila euro si sistemerà l’area delle ex casermette militari. Il galoppatoio verrà spostato all’ingresso del paese e nello spazio oggi occupato da questa struttura verrà realizzato un ampio parco attrezzato. Sarà una ditta di Siamaggiore a portare avanti l’intervento, atteso da anni. Infine con un milione di euro, di cui 800mila destinati ai lavori, si proseguirà l’intervento di sistemazione delle strade interne con alcuni tratti in asfalto e altri in acciottolato. Sarà una ditta di Gergei a portare avanti le opere.

