Ex Carlo Felice, al via il cantiere  

Al via il cantiere da 12 milioni di euro sulla ex 131, nel tratto che collega Paulilatino a Bauladu. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori e martedì si terrà un sopralluogo per aprire il cantiere: l’obiettivo è dare un volto nuovo alla strada che oggi versa in condizioni disastrose. Un sogno caldeggiato da tempo dai Comuni di Paulilatino (capofila dell’intervento) e Bauladu che, dopo anni di abbandono della vecchia Carlo Felice, da quando è stata aperta al traffico l’attuale 131, potrà finalmente essere sistemata. E così si potranno risolvere le difficoltà che, soprattutto negli ultimi anni, si sono fatte sempre più insistenti.

Il cantiere

Otto circa i chilometri sui quali sin interverrà: un’opera che soddisferà non solo le esigenze locali, ma si configurerà anche come un passo importante a carattere regionale. L’ex 131, infatti, se il traffico dovesse essere bloccato sulla principale arteria dell’Isola, potrebbe fungere da viabilità alternativa. Attualmente voragini e avvallamenti caratterizzano la strada e l’asfalto risulta visibilmente sollevato a causa delle radici dei pini che si trovano lungo il percorso. Attraversarla, soprattutto per i frontisti che vi accedono quotidianamente, è quasi impossibile. Negli ultimi anni tante le lamentele e le richieste di intervento. Tempo fa le due amministrazioni comunali avevano ottenuto dalla Regione 200mila euro per la progettazione della sistemazione. Grazie ai fondi ministeriali girati alla Regione, sono arrivate le risorse per dare risposte. «Finalmente si sta avviando un intervento importante» sottolinea il sindaco Domenico Gallus. «Va anche a rinverdire una strada che ha segnato la storia della viabilità sarda. La vecchia Carlo Felice è di pregio anche a livello turistico: in territorio di Paulilatino sarà riattivata la vecchia cantoniera dove contiamo di realizzare un punto ristoro». I lavori, probabilmente, dureranno qualche anno, ma si studierà una soluzione per dare modo a quanti hanno terreni e attività di raggiungerle.

