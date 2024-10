Ex Cariplo, spuntano nuovi parcheggi 

Futuro da disegnare, in viale Bonaria angolo via Sonnino, per il grande palazzo che un tempo ospitava gli uffici della ex banca Cariplo. L'imponente fabbricato (otto piani di altezza per una superficie complessiva di circa ottomila metri quadri, con abbondante dotazione di parcheggi nel piano interrato) appartiene ad una società di proprietà dell’imprenditore Giorgio Mazzella e risulta in vendita ormai da oltre un lustro. Nonostante sia chiuso e inutilizzato da lungo tempo, l'immobile, risalente ai primi anni 70, appare in buone condizioni e conserverebbe un elevato valore di mercato, giustificato sia dalla sua cubatura che dalla posizione strategica, a pochi passi da via Roma e quasi di fronte al molo Ichnusa.

Riqualificazione al palo

Sono anni, ormai, che si vocifera di un possibile intervento di recupero del grande edificio, ma non si è mai passati dalle parole ai fatti. Tra le ipotesi in campo c'è anche la trasformazione in struttura ricettiva: una soluzione gradita al Comune che, già sotto la Giunta Truzzu, aveva dato “massima disponibilità”, per bocca dell'allora vicesindaco Giorgio Angius, ad aiutare i proprietari nell'eventuale modifica della destinazione d'uso. Un interesse per il futuro dell’ex Cariplo apparentemente confermato anche dall'attuale assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, Matteo Lecis Cocco Ortu. «Ben venga», ha dichiarato quest'ultimo, «ogni attività, anche privata, che possa dare l'opportunità di riutilizzare edifici attualmente vuoti, specialmente se ubicati in pieno centro città».

Sosta a pagamento

Nell'attesa che l’auspicata riqualificazione possa concretizzarsi, la novità è che da circa tre settimane ai piedi del palazzo regna il decoro e risulta operativa una nuova area di sosta a pagamento. Nel piano pilotis, un tempo abbandonato, pieno di rifiuti e occupato da giacigli di fortuna di persone senzatetto, sono comparse corde e linee tracciate per terra e sul marciapiede, nonché cartelli attestanti la “proprietà privata”. L’area è gestita da una giovane coppia che sarebbe stata autorizzata sia a recintare il piano pilotis che a trasformarlo in parcheggio a pagamento con possibilità di abbonamento mensile. La Polizia Locale ha già effettuato un sopralluogo e dalle prime verifiche l’area di sosta parrebbe regolare. «Si tratta di una zona in parte pubblica e in parte privata gravata da servitù di uso pubblico destinata proprio a parcheggio. Non sarebbe un clamoroso caso di abusivismo in pieno centro, insomma, come temuto da diversi residenti», spiega Gianbattista Marotto, comandante della Municipale.

Sottolinea Antonello Angioni, ex presidente della commissione Urbanistica del Comune: «L’edificio rappresenta il primo esempio in città di facciata continua. Venne realizzato tra il 1973 e il 1975, su progetto dell’ingegner Luciano Deplano, secondo la tipologia del palazzo per uffici, diffuso negli Stati Uniti dagli anni 60».

RIPRODUZIONE RISERVATA