Ex carceri, museo gratis per Pasqua 

Per Pasqua (e per una buona parte di aprile e maggio) sarà possibile visitare il museo delle vecchie carceri gratis e accompagnati da tre guide specializzate. È l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale di Castiadas per promuovere il territorio. Quindici, nel complesso, le date disponibili: dal 29 marzo al primo aprile e dal 25 aprile al 5 maggio in un orario compreso fra le 10 e le 13 e le 16 e le 18.30. Il Comune ha messo a disposizione 3300 euro e «sarà predisposto – viene messo in evidenza nella delibera – un servizio di comunicazione e marketing per la promozione dell’iniziativa anche attraverso foto e video sui social media istituzionali dal momento che in questi quindici giorni l’accesso al museo sarà gratuito».

Numerosi i turisti che chiedono di poter visitare il museo delle ex carceri, museo che (assieme all’intera struttura dell’ex colonia penale) dovrebbe essere ristrutturato grazie a dei fondi in arrivo dalla Regione. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA