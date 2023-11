Ex carcere, vent’anni di scivoloni 

Una storia lunga vent’anni. E ancora non è finita. L’ex carcere militare di via Ghilarza è una di quelle incompiute che pesano sulle varie amministrazioni fra progetti finanziati, lavori appaltati e interrotti, proclami e nuovi stop perché le risorse iniziali non bastano più. E così “l’incubatore di imprese della ceramica”, che dovrebbe nascere nella struttura sotto la regia di Comune e Confartigianato, resta ancora sulla carta.

La storia

È il maggio 2003 quando il Comune di Oristano si aggiudica all’asta con un’offerta di 279mila euro i tre capannoni abbandonati, costruiti nella prima metà del secolo scorso e utilizzati durante la seconda guerra mondiale come carcere e diventati poi un deposito di Ddt. Un anno dopo il Consiglio comunale, pur fra le polemiche, vota la proposta della Giunta Barberio di impiegare i fondi della Legge 37 per varie opere fra cui la ristrutturazione dell’ex carcere militare. L’obiettivo da subito è la realizzazione di un polo per la valorizzazione della ceramica ma fra stanziamenti di risorse e progettazioni varie trascorrono altri cinque anni. È il 2009 quando l’esecutivo di Angela Nonnis appalta i lavori alla ditta Geobiotecno di Ceppaloni: 586mila euro per la ristrutturazione in 273 giorni, recitava il bando.

Gli intoppi

I giorni però sono destinati a diventare molti di più perché la storia è ricca di imprevisti. Dopo aver appaltato l’opera infatti negli uffici comunali si scopre che per realizzare il “Centro per la valorizzazione della ceramica” è necessaria una variante con una diversa destinazione d’uso dei locali. Altri due anni, a gennaio 2011 arriva il via libera della Soprintendenza per i lavori di restauro, bonifica e ristrutturazione (complessivamente un milione di euro), così l’ufficio tecnico può approvare la perizia di variante e rideterminare il quadro economico. Partono i lavori, il grosso del progetto viene realizzato ma poi insorgono problemi con la ditta e si arriva alla rescissione del contratto. Nel 2014 la Giunta Tendas è pronta a far ripartire gli interventi ma la vera boccata d’ossigeno arriva con il piano Oristano est. Nel calderone dei progetti spicca il completamento dell’ex carcere militare e scende in campo anche la Confartigianato.

La svolta

«Con il sindaco Guido Tendas c’è stato il protocollo d’intesa – spiega il direttore di Confartigianato Marco Franceschi – poi nel 2019 abbiamo sottoscritto la convenzione con il sindaco Andrea Lutzu». L’accordo prevede che la struttura sia data in concessione per 30 anni all’associazione degli artigiani ma prima è necessario ultimare gli interventi: tre lotti, per oltre un milione di euro. Il primo stralcio da 300mila euro, finanziato con i fondi di Oristano Est, il secondo da 476mila 500 euro finanziato dal Comune attraverso somme residue della Legge 37 infine 300mila saranno stanziati dalla Confartigianato.

Il futuro

Al momento sono fermi i lavori, appaltati dal Comune alla ditta Dueffe di Siamaggiore. «Le risorse non bastano più, i prezzi sono aumentati – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete – quindi si sta rideterminando il quadro. A breve sarà approvato un progetto di variante, poi ne stiamo predisponendo un altro per poter unire i due finanziamenti e andare avanti». Gran parte dei lavori è stata effettuata, le coperture sono state ultimate e messe in sicurezza ma mancano ancora gli intonaci e i pavimenti. «Ultimata questa parte, noi ci occuperemo delle rifiniture – sostiene il direttore di Confartigianato – degli impianti e della sistemazione dell’area di pertinenza di circa 5mila metri quadrati». E dopo, l’ex carcere potrebbe ospitare le imprese della ceramica che, nei piani dell'associazione, «ogni due anni dovranno alternarsi. Noi forniremo servizi, assistenza e laboratori». Previsioni sui tempi? Visto il percorso travagliato, nessuno si sbilancia ma l’attesa cresce.

RIPRODUZIONE RISERVATA