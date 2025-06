Ex carcere in sicurezza, 4,5 milioni in arrivo dalla Regione 

Via ai lavori di recupero dell’ex colonia penale di Castiadas. I fondi – quattro milioni e mezzo di euro – sono stati stanziati dal governo centrale e messi a disposizione dalla Regione (la prima delibera risale al 29 dicembre del 2023). «Interveniamo – ha spiegato l’assessore regionale agli Enti Locali Francesco Spanedda – per mettere in sicurezza un bene storico in stato di abbandono. Un intervento necessario alla sua valorizzazione». Per Spanedda è fondamentale «mettere il patrimonio pubblico - ha aggiunto – al centro di una strategia orientata a uno sviluppo sostenibile del Sarrabus e della Sardegna intera. Investire sul patrimonio pubblico significa investire sulla comunità e sulla cultura».

Secondo la Regione le vecchie carceri in prospettiva futura potrebbero essere destinate a «attività commerciali e artigianali, museo, residenza per anziani» e ancora «servizi sanitari, turistici e sportivi».

Per il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni si tratta di «un grande passo in avanti per il recupero e la valorizzazione di una delle strutture più affascinanti e imponenti del sud est dell’isola».

Nelle prossime settimane i primi lavori nelle parti delle vecchie carceri che sono più a rischio cedimento. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA