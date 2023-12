«Ex carcere, il Demanio ci risponda» 

Attorno al carcere di piazza Manno, con annessa reggia giudicale e tutto quello che di storico il rifacimento della piazza potrebbe riservare, dopo anni di totale immobilismo qualcosa si muove. Il Demanio, a cui fa capo l’edificio chiuso da 13 anni, da che l’Hotel mille sbarre è stato trasferito a Massama, comunica: ci stiamo lavorando. Alla domanda di notizie sullo stato dell’arte, ll Demanio risponde: «In merito all’ex carcere di Oristano l’Agenzia sta valutando differenti ipotesi di gestione anche alla luce dell’analisi dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni pubbliche».

Molto chiaro. Il Demanio ha al vaglio le diverse ipotesi di utilizzo avanzate dalle amministrazioni pubbliche, segno che finora niente è stato deciso. Per il Comune preoccupato di restare tagliato fuori da ogni e qualunque decisione, è una buona notizia sempre che non aspetti a braccia incrociate e che abbia un progetto su cui confrontarsi.

Il sindaco

«Certo, per noi l’ex carcere, anche se in parte, è funzionale a sede museale nell’area dell’ex reggia giudicale e per un’altra a mostra dell’agroalimentare e della ceramica. Il progetto va messo sulla carta ma per farlo occorre stabilire un contatto con il Demanio, contatto che più volte abbiamo riproposto attraverso la Regione, che dovrebbe ricevere la struttura per poi girarla al Comune, ma né dal Demanio e neppure dalla Regione abbiamo avuto risposte. Confermo che in un’occasione mi è stata ventilata l’intenzione di utilizzare l’ex carcere a sede dell’Agenzia delle Entrate. Ho detto molto chiaramente di essere contrario a quel progetto perché avulso dal contesto urbanistico e storico. Il discorso resta aperto, parliamone e arriveremo a una soluzione nell’interesse della città», dice il sindaco Massimiliano Sanna. La questione è semplice ma complessa allo stesso tempo.

L’appello

L’edificio di piazza Manno di oltre 5.500 metri quadrati di cui 1.900 coperti, è dello Stato che l’amministra attraverso il Demanio e su questo non si discute. Ma se lo Stato ha in mano le chiavi dell’ex carcere e non le molla, il Comune ha le chiavi della città che amministra secondo i propri regolamenti urbanistici e i piani di sviluppo. Le due parti prima o poi dovranno incontrarsi per sbloccare una situazione ai limiti dell’assurdo con il Demanio che in questi ultimi 11 anni ha tenuto chiuso l’edificio. «Torneremo alla carica ma una decisione dopo tanto tempo va presa. Incontriamoci e una soluzione si troverà», conclude Sanna.

