Ex carcere, il cantiere si sblocca 

Il traguardo, parziale seppur importante, si intravede in lontananza. Per poter rimettere in moto il cantiere destinato a dare un nuovo volto all’ex carcere militare nell’area di via Is Antas nella zona di via Ghilarza, serve però una nuova perizia suppletiva con l’aggiornamento dei lavori da eseguire. Gli uffici comunali sono al lavoro per ridefinire il quadro delle risorse ancora disponibili, che basteranno probabilmente a completare solamente uno dei due lotti affidato alla ditta Dueffe di Siamaggiore e alla Teknolegno di Monastir.

L’opera

Il progetto, datato ottobre 2017, vale nel suo complesso all’incirca un milione di euro. Il primo stralcio, di 300 mila euro, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda il recupero di tre capannoni. Per ultimarlo mancano ancora il completamento degli impianti, gli intonaci, la posa della pavimentazione industriale, una parte degli infissi e le pertinenze esterne.Il secondo, di 476 mila euro, finanziato attraverso la Legge regionale 37/98 servirà al recuperodi altri due edifici, ma con tutta probabilità ci si dovrà fermare alla realizzazione delle coperture anche perché il finanziamento, per via della revisione dei prezzi, non è sufficiente. Il terzo lotto di 300 mila euro, non compreso nel bando, sarà a carico della Confartigianato che avrà la struttura in gestione per trent’anni e che è pronta a trasferire la sua sede non appena saranno consegnati i primi edifici. «Ogni mese nei nuovi locali è un mese in meno di affitto per quelli che occupiamo attualmente - osserva il segretario generale della Confartigianato Marco Franceschi - ma aldilà dell’aspetto economico, è un progetto in cui crediamo fermamente. L’obiettivo è offrire una nuova rete di servizi in un’area con un’alta densità di imprese». Una seconda vita, legata all’artigianato, per la struttura da anni in stato di totale abbandono: una parte dell’area ospiterà le aziende del settore della ceramica, nasceranno aule per corsi di formazione e sale multimediali. In un’ala saranno trasferiti gli uffici della Confartigianato che, una volta completati i lavori, si occuperà degli ultimi interventi: rifiniture, arredi e allestimenti.

Le tappe

Una storia lunga e travagliata quella che accompagna l’ex carcere militare, realizzato intorno agli anni ‘30. Nel 2008 la prima gara d’appalto, i lavori erano stati assegnati l’anno successivo, ma si erano bloccati poco dopo a causa del fallimento dell’impresa. Con il piano Oristano Est la nuova occasione, non senza intoppi. Nel 2019 nuovo bando, revocato poi in autotutela a causa di una difformità del capitolato d’appalto che non consentiva a tutte le ditte invitate di formulare un’offerta valida. A fine 2020 l’aggiudicazione definitiva, i lavori però hanno subito diversi stop anche a causa della revisione dei prezzi. Nel maggio 2022 il Comune ha approvato una prima perizia suppletiva e di variante, alla quale ne è seguita una seconda lo scorso novembre dell’importo complessivo di 300mila euro.

