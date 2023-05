Ex carcere, braccio di ferro infinito 

Per venire alla città, gli uffici della direzione dell’Agenzia delle Entrate in via Pietri allo Stato costano 608mila euro all’anno (Iva esclusa). Di contro il Demanio, per conto dello Stato proprietario, tra i 121 fabbricati che amministra conta la caserma della Guardia di Finanza in via Zara, gli uffici della Capitaneria in via Del Porto, la Torre di Mariano, il carcere di Massama, gli uffici della Commissione tributaria in via Alberto Lamarmora di 1.184 metri quadrati oltre un garage e un cortile. E ancora un fabbricato in via De Castro 36 di 609 metri quadrati e un’area di 343.

L’Agenzia del Demanio «cura il patrimonio dello Stato creando valore per la collettività e generando impatti positivi per l’economia del Paese». In particolare «gestisce i fabbisogni logistici delle Amministrazioni dello Stato». Ovvero razionalizza gli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni per contenere le spese delle locazioni.

Le proprietà dello Stato in città sono sicuramente di peso. Tradotto in numeri: 121 fabbricati e 41 aree per un valore rispettivamente di 95,2 milioni e di 4 milioni di euro.

Le proprietà dello Stato in città sono sicuramente di peso. Tradotto in numeri: 121 fabbricati e 41 aree per un valore rispettivamente di 95,2 milioni e di 4 milioni di euro.

L’Agenzia del Demanio «cura il patrimonio dello Stato creando valore per la collettività e generando impatti positivi per l’economia del Paese». In particolare «gestisce i fabbisogni logistici delle Amministrazioni dello Stato». Ovvero razionalizza gli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni per contenere le spese delle locazioni.

I conti

Per venire alla città, gli uffici della direzione dell’Agenzia delle Entrate in via Pietri allo Stato costano 608mila euro all’anno (Iva esclusa). Di contro il Demanio, per conto dello Stato proprietario, tra i 121 fabbricati che amministra conta la caserma della Guardia di Finanza in via Zara, gli uffici della Capitaneria in via Del Porto, la Torre di Mariano, il carcere di Massama, gli uffici della Commissione tributaria in via Alberto Lamarmora di 1.184 metri quadrati oltre un garage e un cortile. E ancora un fabbricato in via De Castro 36 di 609 metri quadrati e un’area di 343.

L’ex carcere

Gli spazi non mancano ma soprattutto il Demanio ne ha uno enorme: l’ex carcere di piazza Manno costituito dl corpo centrale destinato a uffici e celle di 5.826,32 metri quadrati e altri 1.622,28 di area (ovvero cortile) dove i detenuti prendevano aria. Più 177.86 di uffici e depositi con 88,93 metri quadrati di area a disposizione nonché 358,03 metri quadrati di alloggi di servizio e 126,95 di area.

Il progetto

In questo enorme complesso, opportunamente ristrutturato, teoricamente ci starebbero tutti gli uffici pubblici della città con un risparmio, teorico, di 608mila euro appunto.

Il Demanio che ha come mission il “contenimento delle spese delle locazioni”, e quindi sulla possibilità di lasciare via Pietri per occupare anche solo una minima parte dell’ex carcere di piazza Manno, si è fatto più di un’idea. Almeno questo è quello che sarebbe emerso dagli incontri che si sono susseguiti tra il Demanio e il Comune da dieci anni a questa parte senza arrivare a una soluzione.

Roma pensa a razionalizzare gli spazi e tagliare gli affitti, Oristano a occupare quella che in epoca medioevale fu la Reggia dei Giudici di Arborea poi trasformata in “Hotel 1000 sbarre” e che adesso tornerebbe ideale per ospitare un campus universitario.

Le idee del Comune

«Finalmente Oristano potrà riappropriarsi di un suo tesoro storico», diceva nel 2012 il sindaco Guido Tendas. «Sono contrario al trasferimento dell’Agenzia delle Entrate e di qualunque altro ufficio in una zona della città già ingolfata di traffico. Piazza Manno nella sua interezza appartiene alla città, lo Stato se ne faccia carico», è il parere di Massimiliano Sanna.

Dopo dieci anni è tempo che si dica con chiarezza cosa farne di un bene pubblico come l’ex carcere, la città ne ha diritto. Se il Demanio tace, l’amministrazione comunale parli con richieste ufficiali che pretendono risposte precise.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata