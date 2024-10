Ex carcere alla Prefettura, è polemica 

Si era partiti con l’idea di avere la titolarità dell’ex carcere di piazza Manno, dopo incontri e scontri tra il Comune e le istituzionali un compromesso mette i sigilli a una vicenda che andava avanti da ancor prima dell’apertura del nuovo carcere a Massama, 12 anni fa. Il sindaco Massimiliano Sanna non è proprio soddisfatto di come sono andate le cose ma la decisione del Demanio di assegnare oltre che alla Prefettura uno spazio importante dell’ex carcere di piazza Manno anche al Comune per fini culturali attenua il rimpianto per non aver per intero l’edificio che (in parte) fu la reggia degli Arborea.

L’attacco

Nettamente contrari invece i consiglieri di minoranza Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Massimiliano Daga, Francesco Federico, Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli che in un’interpellanza, oltre a lamentarsi della mancata discussione in Consiglio di una «questione che attiene ad un luogo della memoria di tutta la città», chiedono al sindaco «per quali ragioni si è deciso di privare la città di un bene di altissimo valore storico e culturale senza ricercare condivisione e soluzioni alternative». Massimiliano Sanna anticipa la risposta che darà in Consiglio comunali. «Tutte le amministrazioni – spiega Sanna – che si sono succedute si sono impegnate in quella direzione. Ricordo gli incontri con ministri e sottosegretari, con la Regione e con rappresentanze istituzionali ad ogni livello».

I locali

Qualche promessa sotto elezioni ma zero risultato: lo Stato aveva altri programmi. «Negli ultimi incontri con la Prefettura e il Demanio, il Comune ha respinto l’ipotesi di un trasferimento dell’Agenzia delle entrate, una soluzione che non ritenevamo in linea con la natura dell’edificio e con le caratteristiche di quella zona della città, nonché del progetto di riqualificazione di piazza Manno e di quella porzione del centro storico», aggiunge Sanna. Lo Stato con quell’operazione avrebbe risparmiato il canone di locazione di 659mila euro che ogni anno accredita all’Inps, proprietario delle due torri in via Petri. «Nonostante le nostre reiterate richieste ai avere le titolarità del bene, oggi abbiamo di fronte la concreta possibilità di dare vita a un edificio custode dell’identità della nostra comunità», dice ancora Sanna che ricorda i 13 milioni di euro da spendere per attrezzate l’ex carcere a sede della Prefettura e a spazi culturali gestiti dal Comune. L’ operazione consentirà allo Stato di risparmiare circa 250mila per il canone di locazione degli uffici della Prefettura oltre i 700mila dei locali del Comando provinciale carabinieri di via Loffredo, acquistati dal Demanio. Un milione di euro, non male. Restano sul groppone delle pubbliche finanze 936mila euro per l’affitto di locali della Questura, 4mila per la Polfrontiera e 530mila per gli affitti delle 24 caserme dei Carabinieri in altrettanti paesi della Provincia. Oristano esclusa.

E intanto sulla destinazione esprime disappunto l’ex segretario cittadino del Pd Roberto Martani.

