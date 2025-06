Ex carcere, 33 idee per il futuro 

Trentatré visioni per un solo obiettivo: dare una nuova vita all’ex carcere di piazza Manno, al centro di uno dei concorsi di idee più ambiziosi mai lanciati a Oristano. È alto, ma non sorprende, il numero delle proposte progettuali arrivate in risposta al bando europeo promosso dall’Agenzia del Demanio per la riqualificazione dell’antica Reggia giudicale, un tempo luogo di reclusione e ora destinata a trasformarsi in un polo istituzionale e culturale aperto alla città.

Il concorso

Il concorso, pubblicato lo scorso aprile, punta a ridisegnare un’area di 7.800 metri quadrati nel cuore del centro storico, attraverso la realizzazione della nuova sede della Prefettura e la creazione di un museo della memoria carceraria, insieme a spazi dedicati alla cultura e alla cittadinanza attiva.

Che l’interesse fosse alto attorno all’iniziativa era apparso chiaro da subito: il sopralluogo aperto a tecnici e professionisti aveva registrato una grande affluenza, trasformandosi in un vero momento di confronto tra progettisti, autorità e cittadini.

L’iter

Massimo riserbo sulle richieste pervenute. Dall’ufficio stampa del Demanio si limitano a far sapere che «nei prossimi giorni verrà nominata la commissione giudicatrice che valuterà i progetti ed entro la fine dell’anno proclamerà il vincitore». La procedura di selezione, complessa e articolata, non sarà breve.

A richiederlo non è solo l’alto numero di candidature, ma anche la struttura stessa del concorso, che prevede l’assegnazione di diversi riconoscimenti per un montepremi complessivo di 140mila euro. Il primo classificato, oltre ad aggiudicarsi un premio di 60mila euro, potrà ottenere anche l’incarico per le successive fasi di progettazione. Ai partecipanti è stato chiesto di elaborare un master plan capace di coniugare funzionalità e memoria, prevedendo la distribuzione degli uffici, il recupero degli ex alloggi di servizio, l’inserimento di nuove volumetrie, la creazione di aree pubbliche e l’integrazione del complesso con la piazza e la viabilità circostante. Un’attenzione particolare è riservata agli spazi esterni, con l’obiettivo di renderli fruibili e attraversabili, restituendo continuità al tessuto urbano.

L’investimento

L’intervento, per cui è previsto un investimento massimo di 22,7 milioni di euro (14,5 milioni per i lavori e 8,2 milioni a disposizione della stazione appaltante), avrà una durata di circa quattro anni. «È una sfida complessa – avevano sottolineato in occasione della presentazione del bando il direttore centrale dei Servizi al patrimonio dell’Agenzia del Demanio, Massimo Babudri, e la direttrice della sede regionale, Rita Soddu – ma una volta rigenerato, questo sito resterà alla città per decenni, diventando un luogo vivo, accessibile e identitario». Un cambiamento atteso da tempo, che oggi, grazie a queste trentatré proposte, inizia davvero a prendere forma.

