Ex cantoniera, dopo il sequestro sarà data in affitto 

Sotto le mura rosse non si sentono più le grida dei bambini che giocano, né si vedono i panni stesi. I due edifici dell’Anas sulla ex 131, vicino a Sestu, ovvero la casa cantoniera grande e quella più piccola, usata spesso come circolo, accanto ai campi sportivi dell’Anas, sono stati sgombrati dagli occupanti, e murati.

Sui cancelli, un foglio firmato dai Carabinieri informa chiaramente: immobile sottoposto a sequestro. Ma Anas spiega che per il momento immobili e giardino non verranno utilizzati, e saranno disponibili per chi vorrà chiederne la locazione. Qui vivevano almeno due famiglie, di etnia rom. Prima era stata occupata la casa più grande diversi anni fa, poi era venuto il turno della più piccola, la cui porta era stata sfondata la scorsa estate. Un piccolo clan, una situazione difficile anche per la presenza di tanti minori. Nessuna alternativa, povertà, dignità, anche coraggio. Ma pure rumori molesti, rifiuti e veicoli smontati. I vicini protestavano e così, dopo una grande rissa, le forze dell’ordine sono entrate in azione. Gli ex occupanti hanno trovato un’altra sistemazione, purtroppo, secondo chi li conosce, disagiata e precaria. La Caritas sestese li aiuta. Le case cantoniere sono più di 1.200 in Italia, e nascono come alloggio per i cantonieri che si occupavano della manutenzione delle strade. Oggi alcune servono ancora da deposito attrezzature e mezzi. Molte sono in abbandono, alcune occupate. Ma ce ne sono pure tante vendute con bandi, o date in locazione: sono diventate sedi di associazioni culturali, di volontariato, uffici comunali, e persino ristoranti o bed and breakfast.

