Ex cantina sociale, il piano dell’assessore 

«L’ex cantina sociale potrebbe ospitare un centro per l’ammasso del grano, utilizzando i silos ancora in piedi che una volta erano usati per il contenimento del vino». Nicola Lai, assessore comunale all’Agricoltura, ha le idee chiare sul futuro della struttura abbandonata ormai da decenni. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi da parte del sindaco Gabriele Littera e del curatore fallimentare, Lai avanza proposte che potrebbero tornare utili per il recupero del complesso. «Si potrebbe realizzare anche una piattaforma per il confezionamento e smistamento dei prodotti ortofrutticoli del territorio, gestito da una organizzazione di produttori o da una cooperativa agricola, sul modello di quelle esistenti nelle vicine Samassi e Villasor e che invece a Serramanna è andata a morire», continua il giovane agricoltore delegato dal sindaco a occuparsi di un settore primario per il paese.

I lotti

«Le condizioni della cantina sono disastrose: un immobile in quello stato, chiuso da oltre 30 anni, non può rappresentare un bene per Serramanna. Bonificare il sito per poi procedere a una ristrutturazione non sarà semplice – è la premessa di Lai, contadino di quarta generazione –. Io credo che la soluzione migliore sarebbe quella di dividere la struttura in diversi lotti, così da poter dare la possibilità a più persone di usufruirne, in modo anche da rendere più abbordabile l’investimento necessario. Personalmente ho un desiderio, un sogno: poter riutilizzare i silos per l’ammasso del grano. Serramanna è uno dei comuni con una superficie coltivata a grano fra le più alte del Medio Campidano e oggi, in mancanza di un centro in loco, doppiamo portare il nostro prodotto a Villasor o Sanluri, con costi maggiori per il trasporto». Nicola Lai non scarta a priori neppure la soluzione di fare di quella che è stata la più grande cantina sociale della Sardegna (5mila ettari coltivati tra Serramanna, Samassi, Serrenti, Villasor, Nuraminis, 800 soci e 300mila quintali di uve lavorate ogni anno) un centro per lo smistamento dei prodotti ortofrutticoli. «È una possibilità, anche se a Serramanna esistono già realtà simili. Non sarebbe male riunire tutti gli agricoltori e creare una cooperativa, sul modello di quelle esistenti a Villasor o a Samassi. Questo gioverebbe a tutti gli agricoltori e alla semplificazione della filiera. Per farlo occorre una comunione di intenti tra i coltivatori di Serramanna che negli anni è andata persa».

RIPRODUZIONE RISERVATA