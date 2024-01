Ex Campo prigionieri in abbandono 

Poco più di un anno fa la consegna delle otto nuove case, costruite a fianco ai cameroni che nell’ultimo conflitto mondiale ospitavano i prigionieri di guerra. Il segnale del riscatto del rione? Il messaggio che 80 anni di incuria stavano per essere superati? No, anzi se possibile nel quartiere Campo Prigionieri la situazione sta pure peggiorando.

Il passato

Negli alloggi abbandonati per trasferire gli abusivi nelle nuove case, ci sono le tracce di chi tuttora cerca di sfondare porte e finestre per capire se sono ancora utilizzabili, e fra le viuzze polverose e fangose non c’è giorno in cui non spuntino nuovi cumuli di rifiuti. Sembra un caso di degrado urbano irrecuperabile (nonostante le centinaia di migliaia di soldi pubblici spesi per contrastarlo) quello che condanna a vita il rione all’estrema periferia est della città. È un agglomerato di edifici rettangolari, parte distrutti, parte rigenerati di sana pianta (o quasi) da chi da oltre 60 anni prese ad occuparli per affrontare di petto il dramma della casa che non c’era. Tutto appartiene ad Area.

Gli alloggi

Ma il rione è rimasto inchiodato a 80 anni fa, nonostante in due fasi successive siano stati costruiti proprio a due passi prima 14 alloggi, poi altri 8 (quelli assegnati un anno fa). Un milione e mezzo di euro. Erano destinati ai residenti abusivi del quartiere in cui, tuttavia, ci sono ancora una ventina di cameroni (o ex) ancora occupati. Alcuni, col tempo, sono stati resi gradevoli. «Io qui ci sono praticamente nato e nonostante Area abbia costruito nuove case con l’intento di sanare il rione, in realtà non è cambiato nulla – rivela Mario Frau, 68 anni – anzi i tetti in eternit dei cameroni abbandonati crollano, e in alcuni alloggi lasciati ci sono i segni recenti di tentativi di sfondamento: qualcuno ci ha provato ma ha rinunciato quando ha visto che sono invivibili».

L’abbandono

Il reticolo pietroso di stradine interne, in cui l’aumento delle volumetrie è la norma, viene usato come discarica: «Ogni tanto qualcuno arriva - racconta Giglio Vacca, 70 anni, altro “storico” residente – e scarica detriti e arredi: va bene che le condizioni del rione sono miserabili, ma gli incivili non hanno nemmeno la decenza di pensare che qui ci vive gente>. C’è l’illuminazione pubblica e i mezzi della nettezza urbana, benché a fatica, riescono a passare: «Ma solo perché spesso siamo noi che paghiamo di tasca nostra la posa di ghiaia - ammette Rodolfo Urru – e non contiamo le volte che per far riparare le regolari perdite fognarie o idriche dobbiamo fare il giro di mille enti pubblici che si rimpallano le responsabilità: figli di nessuno». Insomma, costruire nuove case di fatto non ha risolto il problema: «È in corso un’importante progettazione per il risanamento urbano nell’ambito di un fondo da cinque milioni parte già usati – replica il direttore generale di Area Cristian Riu – entro l’anno contiamo in una svolta».

