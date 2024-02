Ex campo nomadi, scontro sulle bonifiche 

I proprietari dei terreni sui quali sorgeva il campo nomadi ai margini della statale 554 non dovranno ripulire l’area, di fatto bonificandola, come intimato loro dal Comune. I giudici del Tar Sardegna, accogliendo il ricorso dei privati, hanno annullato l’ordinanza che li obbligava a ripulire tutto, con costi incredibili, nonostante non fossero stati loro a gettarci sopra quelle tonnellate di rifiuti.

Le ragioni della sentenza

«Non può ritenersi che la presenza di una recinzione o l’eventuale avvio di un’azione civile avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell’evento», scrivono i giudici amministrativi, «con ciò escludendosi la sussistenza del profilo di responsabilità colposa in capo ai ricorrenti». Il collegio, presieduto dal Marco Buricelli, fa riferimento alla giurisprudenza consolidata sull’abbandono dei rifiuti: serve un comportamento colposo dei proprietari delle aree e non una mera presunzione perché non avrebbero realizzato una recinzione facendo in modo che i nomadi ci entrassero ricoprendolo di spazzatura.

Il ricorso

A presentare il ricorso per conto dei privati sono stati gli avvocati Gian Marco Delunas e Fabrizio Carta, mentre il Comune era assistito dall’avvocato Francesca Frau. Chiedeva di sospendere e poi annullare l’ordinanza che obbligava i proprietari dei lotti alla «rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree situate in Cagliari presso ss 554 (ex campo nomadi)». Nei fatti una bonifica che sarebbe costata un patrimonio. Ad affiancare il presidente del Tar nella decisione sono stati i giudici consiglieri Roberto Montisci e Gabriele Serra, che materialmente ha scritto la sentenza depositata ieri.

La vicenda

Nel corso del 2015 quell’area era stata occupata da diversi nuclei familiari di nomadi e, con una nota del 1 giugno di quell’anno, la Polizia Municipale aveva invitato i ricorrenti a recintare e bonificare i rispettivi terreni, così da impedirne l’occupazione. Appurata l’impossibilità di intervenire, visto il numero delle persone presenti e la loro pericolosità, hanno segnalato il problema ai Carabinieri e poi anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Proprio da quella denuncia è scattato il procedimento penale del pm Giangiacomo Pilia che, il 25 novembre 2016, portò prima al sequestro preventivo delle aree e poi alla condanna degli occupanti, ritenuti responsabili dei reati contestati dalla Procura tra i quali l’inquinamento. Non a caso i proprietari dei terreni sono stati ritenuti parti offese danneggiate dagli imputati.

Cade l’ordinanza

Nonostante ciò, il Comune aveva comunque ordinato loro di pulire tutto a proprie spese, visto che non avevano recintato come chiesto dalla Polizia Municipale. «In merito agli strumenti di protezione dell'area che il proprietario deve adottare per scongiurare il pericolo di abbandono dei rifiuti da parte di terzi», si legge nella sentenza, «la giurisprudenza ha escluso che l'omessa recinzione costituisca, di suo, un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario». Di conseguenza non c’è colpa: accolto il ricorso, l’ordinanza è stata annullata.

