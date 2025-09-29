VaiOnline
Tortolì.
30 settembre 2025 alle 00:38

Ex calciatore colpito con un pugno al volto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’aggressione dai contorni ancora poco chiari è avvenuta domenica scorsa, nella centralissima via Monsignor Virgilio. Salvatore Scorcu, 50 anni, di Tortolì, è stato colpito con un pugno sul volto mentre si trovava sul marciapiede all’altezza della farmacia. L’episodio è accaduto quando mancava un quarto d’ora alle 13.

Sul posto, su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari, è intervenuto un equipaggio dei volontariati de Le Grazie che ha prestato le prime cure all’uomo, in passato attaccante del Tortolì calcio e attualmente al servizio portierato del Comune nell'ambito di un progetto sociale, che poi è stato trasferito all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Sul luogo del pestaggio sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno raccolto le prime informazioni e ora attendono la querela da parte della vittima dell’aggressione, che ha riportato ferite di lievi entità. Scorcu potrebbe essere quindi ascoltato per dare la sua versione di questo episodio del tutto misterioso. Per rintracciare il responsabile dei fatti potrebbero essere preziose le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati lungo la principale strada dello shopping cittadino. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia