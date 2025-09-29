Ex calciatore colpito con un pugno al volto 

Un’aggressione dai contorni ancora poco chiari è avvenuta domenica scorsa, nella centralissima via Monsignor Virgilio. Salvatore Scorcu, 50 anni, di Tortolì, è stato colpito con un pugno sul volto mentre si trovava sul marciapiede all’altezza della farmacia. L’episodio è accaduto quando mancava un quarto d’ora alle 13.

Sul posto, su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari, è intervenuto un equipaggio dei volontariati de Le Grazie che ha prestato le prime cure all’uomo, in passato attaccante del Tortolì calcio e attualmente al servizio portierato del Comune nell'ambito di un progetto sociale, che poi è stato trasferito all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Sul luogo del pestaggio sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno raccolto le prime informazioni e ora attendono la querela da parte della vittima dell’aggressione, che ha riportato ferite di lievi entità. Scorcu potrebbe essere quindi ascoltato per dare la sua versione di questo episodio del tutto misterioso. Per rintracciare il responsabile dei fatti potrebbero essere preziose le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati lungo la principale strada dello shopping cittadino. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA