Ex Bussola, bocciato il parcheggio privato 

«L’appello è infondato». Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla guerra legale fra Comune e i gestori dell’ex Bussola del lungomare Poetto, (rinata come New Bussola) legata alla mancata fruizione di un parcheggio per i clienti ricavato all’interno della struttura del litorale quartese.

Dopo la decisione del Tar che ha bocciato la pretesa di un accesso carrabile al locale, con tanto di contestazioni al progetto di restyling in corso, ora c’è la sentenza del Consiglio di Stato che conferma quanto sancito dai giudici amministrativi. «L’area in questione è pedonale con parcheggi pubblici (tracciati anche nelle adiacenze della struttura dell’appellante)», si legge nella sentenza pubblicata pochi giorni fa, «infatti il transito delle auto era espressamente vietato anche prima mediante apposita segnaletica stradale». Nel documento viene sottolineato che «la società non risulta abbia mai richiesto e ottenuto un’autorizzazione all’accesso carrabile». Oltretutto, si legge ancora, «la pretesa alla realizzazione di un collegamento viario con la struttura, collide con la ratio complessiva del progetto di restyling portato avanti dal Comune, che è quella di creare un grande parco urbano lineare che si estenda per tutta l’area del Poetto, pedonalizzato e completamente libero da auto».

Ricorso respinto quindi, e 4mila euro che la società dell’ex Bussola - difesa dall’avvocato Matilde Mura - dovrà versare al Comune - supportato dal legale Flaviano Lai - come risarcimento.

