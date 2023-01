Ex broker, 70 presunte vittime 

I reati contestati dalla sostituta procuratrice Diana Lecca sono troppo gravi per celebrare il processo davanti al Tribunale monocratico: la competenza è del collegio formato da un presidente e due magistrati giudicanti a latere. Lo ha stabilito ieri il giudice Gianluigi Dettori che, dopo aver guardato le imputazioni, ha spedito gli atti alla Seconda sezione penale del Tribunale dove, il 26 gennaio, prenderà il via al dibattimento nei confronti di quattro imputati, tra i quali l’ex broker sinnaese Roberto Diomedi.

Il colpo di scena

All’inizio dell’estate il gip di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, aveva disposto il giudizio immediato per le sei persone imputate, a vario titolo, di aver creato un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa, con anche appropriazione indebita, auto-riciclaggio e violazione delle norme che regolano l’intermediazione finanziaria. Terminata l’inchiesta della Guardia di Finanza, la sostituta procuratrice Lecca aveva chiesto il processo per alcuni degli indagati che, a suo avviso, avrebbero allestito un complicato “Schema Ponzi”, un famoso sistema di raggiro a cascata che attira investitori promettendo guadagni da capogiro. Ieri sarebbe dovuto iniziare il dibattimento davanti al giudice Dettori per la presunta mente della truffa, Roberto Diomedi, ma anche per gli imputati Erika Lecca e Gianni Da Ros (entrambi di San Vero Milis) e Valentina Deidda, di Villacidro, tutti difesi dagli avvocati Antonello Garau e Luciano Cau. Ma il giudice, dopo aver stralciato le posizioni di Barbara e Fabrizio Diomedi (fratelli dell’ex broker che, con gli avvocati Pier Andrea Setzu e Dario Musino, hanno patteggiato 20 mesi), ha stabilito che l’ammontare delle contestazioni e la loro gravità necessitano la pronuncia di un collegio. Da qui il rinvio alla Seconda sezione presieduta dal giudice Giovanni Massidda.

Le parti offese

A conti fatti sono una settantina le parti offese identificate dalla Procura che hanno avuto la possibilità di costituirsi parte civile. In buona parte sono rappresentate dall’avvocato Alberto Filippini, mentre alcuni si sono costituiti parte civile con il legale Marco Zusa. Stando alla ricostruzione della Procura lo “Schema Ponzi” avrebbe portato nelle tasche degli indagati un fiume di soldi: 4 milioni e 700 mila euro provenienti, in molti casi, dalla Bolton first credit limited. Proprio con questa società, nel 2019, il broker di Sinnai, manifestò l’interesse alla realizzazione del nuovo stadio del Santos, il club della leggenda del calcio Pelè. Nella sua pagina social, infatti, Roberto Diomedi pubblicò una sua foto con l’ex campione brasiliano recentemente scomparso.