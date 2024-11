Ex Blocchiera Falchi, tre eredi battono cassa: «Esproprio non sanato» 

La proprietà dell’Ex Blocchiera Falchi è in bilico. I figli di Maria Antonietta Falchi, una delle eredi, venuta a mancare nel 2015, sono comproprietari di tre sedicesimi dell’immobile di via Eleonora d’Arborea che il Comune, nel 2002, ha acquisito al proprio patrimonio. I ricorrenti, assistiti dagli avvocati Carlo e Francesco Castelli, si sono rivolti al Tar, sostenendo che la procedura di esproprio non sia mai stata sanata con tutti i crismi. Il 22 ottobre 2007 è scaduto il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità. Successivamente, il 16 aprile 2010, la signora Falchi aveva presentato istanza di accesso agli atti «dal quale - evidenziano i legali nel ricorso - è evidente l’assenza di un decreto definitivo di esproprio». Nel 2012 il Comune ha completato i lavori di completamento del recupero architettonico, realizzando una sala polifunzionale. «Poiché - scrivono gli avvocati - il Comune di Tortolì è nel pieno possesso dell’immobile senza aver portato a compimento la procedura espropriativa consegue il carattere abusivo della attuale occupazione, perlomeno nella parte in cui ne viene privato il possesso in capo ai ricorrenti e in capo alla comunione di tutti i comproprietari». Al giudice chiedono la restituzione dell’immobile o, in alternativa, il risarcimento di tutti i danni patiti dai proprietari, ciascuno per la quota di sua spettanza per la perdita del bene. Il Comune si è costituito in giudizio. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA