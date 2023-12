Ex bidello ed ex assessore, tziu Franciscu compie 100 anni  

Taglia il traguardo del secolo di vita Francesco Trudu. Il sindaco Mario Puddu ha portato al neo centenario «il saluto della comunità asseminese» nella clinica dove è ricoverato e dove ha festeggiato il suo compleanno. Affettuosamente chiamato tziu Franciscu, è nato e cresciuto in via Trento ed è stato protagonista della società asseminese: come bidello e custode delle scuole elementari Pintus e come assessore comunale.

La lucidità e lo spirito non gli mancano, il suo segreto è l’ottimismo. Ci racconta qualcosa uno dei cinque figli, Virgilio Trudu: «Babbo è sempre stato convinto che sarebbe arrivato a compiere cent’anni. La sua forza di volontà e l’amore per la lettura lo aiutano ancora oggi a tenere la mente sveglia. La cultura e lo studio, diceva, sono la cosa più importante perché aiutano a gestire sé stessi e a diventare cittadini migliori. Si è sempre adoperato, anche con gli altri colleghi, per organizzare corsi di formazione serali. Aveva un profondo rispetto per le istituzioni tant’è ché, nonostante fosse molto amico dei sindaci di Assemini, si rivolgeva loro sempre con un buongiorno, signor sindaco ».

Piccolo aneddoto: «Quando si alzava la mattina, si guardava allo specchio e diceva a voce alta: che bello, vado a lavorare. Era riconoscente per il suo mestiere e lo amava profondamente. La positività non gli mancava, vedeva progresso nel futuro». Profondamente attivo nella vita politica paesana, «è sempre andato d’accordo con l’opposizione perché lo reputava importante per il bene della comunità». (sa. sa.)

