Ex beni militari, degrado e abbandono 

Il colore politico c’entra poco o niente. Sino a oggi nessun governo regionale è riuscito a valorizzare l’immenso patrimonio non più utilizzato dai militari e ceduto alla Regione in virtù dell’articolo 14 dello Statuto. Vecchie caserme, ospedali, centrali di trasmissione, ville, appartamenti e locali. C’è di tutto in questa immensa ricchezza immobiliare. Decine di milioni di euro, ai quali si vanno a sommare centinaia di milioni per la vigilanza, che giacciono inutilizzati da anni. Bloccati da una burocrazia che, incapace di avere tempi ragionevoli – è questo il paradosso – favorisce le occupazioni abusive, soprattutto di edifici che un tempo avevano le stellette. Un fenomeno tanto odioso quanto immorale, oltreché illegale, dettato dalla disperazione di chi non ha casa, e che l’amministrazione di viale Trento non è mai riuscita a contrastare, non riuscendolo a gestire.

Occupazioni abusive

L’elenco degli immobili regionali occupati abusivamente è lungo. Su tutti saltano agli occhi le ex palazzine Telecom di via Bainsizza, a Tuvixeddu, valutati dall’Agenzia del Demanio 3,747 milioni di euro. Una vicenda complessa (l’edificio prima era della Marina Militare che l’ha ceduto alla Sip, successivamente Telecom) che dopo mille diatribe giudiziarie, grazie allo Statuto della Sardegna, si è risolta a favore della Regione. Che non ha saputo “capitalizzare” la sentenza. Dopo poco tempo, i 14 appartamenti sono stati occupati secondo la legge non scritta per cui vince sempre il più forte e il più arrogante. Una situazione sfuggita di mano alla Regione che non sa chi vive in quelle case, tanto che da viale Trieste è stato chiesto aiuto alla Questura per risalire agli occupanti.

Per non parlare dell’ex circolo ufficiali della Marina Militare e dell’ex deposito carburanti, sempre della Marina, in via Dei Conversi. L’unico caso dove l’assessorato regionali agli Enti locali è riuscito a stabilire la legalità, ma non a valorizzare il bene, è l’ex casa del comandante dell’Aeronautica di via Cagna: gli occupanti abusivi sono stati sfrattati e l’abitazione è stata murata. Stessa sorte per gli ex alloggi ufficiali di Calamosca, in uno degli angoli più incantevoli della città. Finestre e porte chiuse con blocchetti e cemento nonostante debba diventare – non si sa quando - la sede della Conservatoria delle coste.

Gare a vuoto

La Regione ha cercato anche di vendere alcuni ex immobili regionali, ma le gare sono andate deserte, anche per il costo spesso fuori mercato o non appetibile, visti anche i vincoli urbanistici. Per altri beni è stata decisa una retromarcia, come per un ex complesso militare al Fangario, il valore di vendita è passato da 1,47 milioni di euro a un milione di euro), l’ex ospedale militare in grotta in vico Merello III (immobile vincolato su cui è in corso un piano di valorizzazione per il recupero 2,431 milioni).

