Ex Banca d’Italia, via alla trattativa 

Il complesso costruito nel 1975, un anno dopo la promozione di Oristano a capoluogo di provincia, è costituito da un unico edificio, piano terra e tre piani più sottotetto per archivio e impianti tecnici. Al piano terra gli uffici della banca, al primo altri uffici e dopolavoro aziendale, al secondo archivi e un alloggio, al terzo la caserma dei Carabinieri. Per una superficie lorda di 3.447 metri quadrati e 880 di area scoperta. La regola vuole che l’Istituto venda o affitti ma che in casi eccezionali gli immobili possono essere dati in comodato alle amministrazioni pubbliche come è successo al Comune di Reggio Emilia e alla Provincia di Pistoia.

Tra i tre grandi edifici chiusi da anni per cessata attività, l’ex Banca d’Italia in via Donizetti è quello di maggiori prestigio, tutto stucchi e marmi. Gli altri sono l’ex Enel in via Ciutadella de Menorca che si dice sia stato trasferito a due imprenditori locali mentre l’ex Sip in piazza Eleonora è in parte occupato dalla Telecom.

La storia

La filiale oristanese della Banca d’Italia aveva cessato l’attività nel 2009, i libri furono donati al Comune, i dipendenti trasferiti a Sassari e Cagliari e i locali messi in vendita. L’asta su un prezzo base di 3 milioni e mezzo di euro nel 2012 andò deserta e da quel che risulta dal sito dell’Istituto l’immobile è ancora sul mercato.

La richiesta

«Ci proveremo, per noi sarebbe una grande opportunità. Verificheremo la strada da seguire che non credo sia semplice ma neppure impossibile», commenta il sindaco Massimiliano Sanna.

Il Comune di canoni passivi, stando all’ultimo dato disponibile nel sito ufficiale aggiornato al 2021, oltre i 78mila euro del mercato civico di via Cimarosa che fa un caso a parte, all’anno ne paga altri 62mila: 25 mila per il Centro per l’impiego di via Lepanto e 37mila per l’Ufficio tributi di via Garibaldi.

Il risparmio

Ottenere in comodato d’uso almeno una parte dell’ex Banca d’Italia per trasferire i Tributi e il Centro per l’impiego significherebbe risparmiare 62mila euro. Senza escludere la possibilità di trasferire altri uffici attualmente in piazza Eleonora. «Verificheremo anche questa possibilità senza perdere di vista l’ex carcere di piazza Manno che l’amministrazione comunale ha più volte chiesto di ottenere senza mai avere una risposta soddisfacente dal Demanio», incalza Sanna. La partita si apre con l’ex Banca d’Italia ma interessa l’intero capitolo immobiliare, gli incassi e i costi.

