Ex asilo, interrogazione al ministro Salvini 

Subito la messa in sicurezza dell’ex asilo di via Boito, e il trasferimento del commissariato di Polizia di Quartu nell’immobile da anni in stato di degrado. A chiederlo è il senatore del Pd Marco Meloni, che ieri ha depositato in Senato un’interrogazione urgente rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere «chiarimenti e interventi immediati riguardo alla mancata ristrutturazione dell’immobile».

La struttura dal 2022 è di proprietà dello Stato, dopo il trasferimento ufficiale a titolo gratuito da parte del Comune con la destinazione di nuova casa cittadina della Polizia. «Ad oggi, dopo due anni dalla firma dell’atto notarile che concede all’Agenzia del Demanio la proprietà della struttura di via Boito, questa risulta ancora completamente abbandonata e soggetta a frequenti atti vandalici», sottolinea il parlamentare del Pd. «Nonostante l’immobile sia stato giudicato idoneo per ospitare il commissariato, i lavori necessari non sono ancora iniziati, lasciando la comunità di Quartu senza un presidio di sicurezza adeguato».

Poi la richiesta del senatore dem - rivolta al Ministero - «di intervenire senza ulteriori ritardi per garantire la sicurezza della città e la dignità lavorativa degli agenti di Polizia». Nell’interrogazione, Meloni, chiede al Ministero di provvedere immediatamente al restyling dell'immobile «e di accelerare le procedure per il definitivo trasferimento del commissariato, ponendo fine», conclude, «a una situazione che da anni preoccupa i cittadini».

