Ex artiglieria, primi lavori 

Campus universitario in arrivo all’ex Artiglieria di Nuoro. I lavori procedono, sono ben visibili per chi passa in viale Sardegna. Infatti, per l’impresa arriva dal Comune anche la prima tranche di pagamenti. Gli obiettivi sono molteplici e le aspettative si fanno sempre più grandi, con la speranza di ridare vita a una città che appare troppo spesso in declino. I lavori di riqualificazione degli spazi e degli edifici sono iniziati ufficialmente a gennaio, e richiederanno ancora circa due anni di tempo prima di essere conclusi. Il costo totale è di 7 milioni e 550 mila euro.

Al lavoro

«Abbiamo affidato tutto a un’impresa cagliaritana. Riqualificheremo spazi e ambienti in base alle esigenze di un campus, rivedendo la struttura anche all’interno - dice l’assessore alla Visione urbana, Fabrizio Beccu -. Speriamo si concludano nei tempi previsti per metterlo immediatamente a disposizione degli studenti, migliorando così la qualità della vita e culturale della città. Al momento siamo abbastanza fiduciosi».

Gli obiettivi

L’ex Artiglieria ricopre sei ettari circa. Gli operai hanno iniziato a lavorare al restauro degli edifici e al loro riammodernamento. Percorrendo viale Sardegna, se si sosta di fronte all’ingresso principale, si possono notare impalcature e intonaco esterno rimesso a nuovo, non più sul rosa arancio (colore iconico e storico dell’ex Artiglieria presente ancora nelle mura perimetrali), ma bianco. L’area ha vari edifici che, una volta conclusi i lavori, saranno destinati ad alloggi per studenti insieme a una biblioteca, una sala studio, vari e ampi spazi espositivi e per laboratori didattici. Non solo, l’ex caserma contiene anche un bosco suggestivo e parcheggi. La sua riqualificazione rappresenta un grande intervento volto a migliorare il centro aprendo la struttura agli studenti e alla città.

Gli interventi, una volta terminati, saranno perciò di rilevante importanza per il centro dell’Isola, che spera di attrarre più giovani e di ridurre magari il numero dei “cervelli in fuga”.

Nel corso degli anni e della progettazione si è pensato di recuperare il verde presente all’interno per trasformarlo in un unico parco urbano attrezzato e fruibile da tutti i cittadini. Un intervento di grande impatto, posizionato in un punto strategico della città, dove ogni giorno c’è un via vai continuo di auto (e ora anche di bici lungo la pista ciclabile) di residenti e di persone provenienti da altri paesi per via della vicinanza con il deposito degli autobus, della stazione ferroviaria, dei due ospedali e degli ingressi della città.

