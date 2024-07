Ex Artiglieria, a settembre si concludono i lavori 

Verso la trasformazione del lotto in parco urbano, il recupero di due delle strutture ospitate nell'area ex Artiglieria Santa Cecilia è il primo tassello per la riqualificazione dei 40mila metri quadri, tra eucalipti, olmi e mandorli, che accolgono dodici edifici utilizzati fino alla seconda guerra mondiale come deposito di mezzi e munizioni dell’esercito.

La conclusione dei lavori, iniziati nel 2022, è prevista per settembre ed è stata annunciata dal Segretariato regionale del ministero della Cultura che ha attuato l'intervento con un finanziamento ministeriale di 700mila euro: dei due immobili sono state rifatte le coperture, restaurate le strutture murarie, riqualificati i prospetti e allestita una copertura removibile nello spazio esterno compreso tra due edifici, assegnati alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro con la finalità di custodire i tanti reperti e materiali di scavo archeologico rinvenuti nel territorio.

Per anni abbandonato al degrado, l’ultima campagna di bonifica del lotto demaniale, in località Sa Fossa, risale al 2003, effettuata dall'amministrazione comunale, e da allora circolano ipotesi di progetti per convertire l'area in un parco fruibile al pubblico con l’obiettivo di rendere gli spazi adatti all'allestimento di mostre e ad attività culturali.

RIPRODUZIONE RISERVATA