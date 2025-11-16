VaiOnline
La Maddalena
17 novembre 2025 alle 00:25

Ex Arsenale, via al cantiere delle bonifiche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un passo avanti nella tormentata storia dell’ex Arsenale militare tra le promesse del G8 mancato e le relative vicende giudiziarie. Lo ha annunciato il sindaco, Fabio Lai: «È partito il cantiere», ha scritto sui social riferendosi al cantiere che dovrà realizzare, finalmente, le bonifiche del mare antistante la struttura. «Ci auguriamo - ha aggiunto il sindaco - che metterà la parola fine all’annosa vertenza delle bonifiche che per anni ha bloccato lo sviluppo cantieristico e non solo della Città. Una storia che sembrava senza fine avvicendata da vari commissari straordinari che ha visto, a più riprese, l’isola sempre più vicina alla risoluzione del problema senza mai riuscire a perfezionare l’iter. Ai problemi tecnici si sono alternati i problemi giuridici che hanno rischiato di congelare la pratica Arsenale». (c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu