Ex Arsenale, via al cantiere delle bonifiche 

Un passo avanti nella tormentata storia dell’ex Arsenale militare tra le promesse del G8 mancato e le relative vicende giudiziarie. Lo ha annunciato il sindaco, Fabio Lai: «È partito il cantiere», ha scritto sui social riferendosi al cantiere che dovrà realizzare, finalmente, le bonifiche del mare antistante la struttura. «Ci auguriamo - ha aggiunto il sindaco - che metterà la parola fine all’annosa vertenza delle bonifiche che per anni ha bloccato lo sviluppo cantieristico e non solo della Città. Una storia che sembrava senza fine avvicendata da vari commissari straordinari che ha visto, a più riprese, l’isola sempre più vicina alla risoluzione del problema senza mai riuscire a perfezionare l’iter. Ai problemi tecnici si sono alternati i problemi giuridici che hanno rischiato di congelare la pratica Arsenale». (c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA