Ex Arsenale: sì al polo nautico, no all’albergo 

Sebbene un recente studio effettuato da Cipnes e UniOlbia abbia evidenziato come nel 2024, il 22% dei passaggi di yacht e superyacht nei mari della Gallura si siano concentrati nell’arcipelago di La Maddalena, il beneficio economico da queste presenze derivante è stato solo in minima parte goduto da La Maddalena. Questo, si ritiene, a causa di una portualità ancora piuttosto limitata e per un sito dell’ex Arsenale militare (ex villaggio del G8) ancora inutilizzato e bloccato in attesa (lunghissima) delle bonifiche. È per questo che il Comune isolano vuole correre ai ripari e sta lavorando alacremente da tempo per l’approvazione del Piano Regolatore del Porto, che prevede lo spostamento dei traghetti di linea e la realizzazione, in ampliamento di quello storico e centrale, di un porto turistico dotato di banchine in grado di ospitare imbarcazioni di lunghezza superiore anche 60 metri. Senza tuttavia trascurare proprio il sito dell’ex Arsenale militare (di proprietà della Regione), per il quale l’Amministrazione comunale, per bocca dell’assessore alla portualità, Valerio Pisano, ha preso posizione dichiarando che «non appoggerà una soluzione diversa da quella del polo nautico», precisando che, «sicuramente, in quel sito, non ci sarà un polo alberghiero perché non ne vediamo né l’utilità e neanche l’opportunità».

