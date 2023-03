Ex Arsenale, le promesse dimenticate  

«La nostra sensazione è quella che il completamento di quell’opera, rimessa sul mercato turistico nautico cantieristico, non solo non interessi ma dia fastidio a chi negli stessi campi muove la propria economia». È all'ex Arsenale Militare che si riferiscono i consiglieri di minoranza Rosanna Giudice, Annalisa Gulino, Manila Salvati e Alberto Mureddu, «una struttura che, se funzionante, potrebbe rappresentare un enorme potenziale, sia sotto l'aspetto economico che occupazionale, uno spazio nuovo che potrebbe aprire a settori quali la nautica e la cantieristica». Dopo il G8 mancato ed alcuni eventi che vi si svolsero, si presentò il problema della bonifiche a mare, irrisolto. «Dopo che il Comune, nel 2018, quale soggetto attuatore, ebbe portato a buon fine la progettazione e successivo bando, con l'assegnazione alla ditta aggiudicataria – affermano i consiglieri - un susseguente intervento della Regione mise una pietra tombale sull'inizio dei lavori e, ad oggi, non si muove più niente. Il 2 dicembre 2022, apprendiamo dalla stampa, dell'avvio di indagini sulle mancate bonifiche». Oltretutto, scrivono sempre i quattro, «per il mancato avvio dei lavori di bonifica», la ditta avrebbe «intenta una causa milionaria per i tentennamenti di chi in Regione, sino ad oggi, sembra aver giocato col futuro economico di un'intera comunità».

