Ex area cani, alberi pericolanti abbattuti 

Scampato pericolo in via Spano, nel vecchio spazio dove si trovava l’area cani, quando i Vigili del fuoco hanno abbattuto alcuni vecchi alberi per motivi di sicurezza. Ma dopo alcuni giorni i tronchi caduti sono ancora lì. L’area cani invece era già stata smantellata da qualche settimana.

Lo stato di questa zona aveva destato preoccupazione tra i residenti: piena di erbacce, e soprattutto gli alberi sembravano cadenti da tempo. «Gli alberi coinvolti non appartenevano al patrimonio comunale, ma erano di proprietà privata», spiega l’assessora al Verde Pubblico, Roberta Argiolas. «Ora la bonifica dell’area è di competenza del proprietario».

Quest’area cani è stata creata vari anni fa su richiesta degli stessi residenti della zona, quando in passato c’erano molti meno spazi verdi. Ma ora, continua Argiolas «è stata smantellata per far spazio a una nuova area, situata a pochi passi di distanza, in via Sturzo». Il Comune sta ultimando anche un parco in via Spano che sarà dotato di panchine, giochi e due aree cani con attrezzi per attività di agility dog. Ai residenti non resta che sperare che gli alberi caduti siano rimossi il prima possibile.

