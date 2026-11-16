La revoca dell’ingegnere Giuliana Oppo dalla carica di amministratore unico della società in house “Oristano servizi”, partecipata al 100% dal Comune, «non era assistita da giusta causa». Tradotto: la decisione di mandare a casa l’amministratrice della società in house non aveva retto al vaglio del Tribunale e altrettanto della Corte d’Appello che oltre a confermare la condanna a pagare alla professionista 25mila euro per danno patrimoniale e al risarcimento di tutti i danni contrattuali, ha aggiunto 3.996 euro che “Oristano servizi” dovrà a liquidare per spese di giudizio. La società partecipata aveva accantonato 53mila euro per far fronte all’eventuale sconfitta nell’aula della Giustizia civile come in effetti si è verificato, resta un ipotetico ricorso in Cassazione.

I due gradi di giudizio hanno certificato che Giuliana Oppo aveva svolto l’incarico di amministratore in maniera coerente e corretta. Anche quando, sentenziano i giudici d’Appello (presidente Maria Teresa Spanu, consiglieri Stefano Greco e Valentina Santa Cruz), Giuliana Oppo aveva promosso nei confronti del Comune un giudizio per ottenere il pagamento di crediti per lavori eseguiti. «L’amministratrice doveva avere riguardo all’interesse patrimoniale della società non all’esigenza di evitare contrasti con il socio unico (il Comune) o nell’interesse di quest’ultimo, quale controparte debitrice». ( a. m. )

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