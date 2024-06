Ex allieve salesiane a lezione dai ranger 

L’associazione delle ex allieve salesiane, insieme a 80 ragazzi del “Cortile salesiano”, ha vissuto una giornata di formazione con pranzo nel parco comunale di Gentilis a Guspini. I giovani, pieni di entusiasmo fin dal ritrovo in piazza, sono stati accompagnati al parco dove i forestali li hanno accolti. Gli stessi ranger hanno spiegato in modo semplice il loro lavoro, descrivendo minuziosamente il parco, le specie presenti e le ricchezze naturalistiche. Successivamente, tutti quanti hanno fatto un’escursione per osservare le bellezze del bosco.

«La giornata è stata occasione per parlare del rispetto dell’ambiente, dell’educazione nel viverlo e di ciò che si può fare per difenderlo, sottolineando l’importanza che il singolo ha nella conservazione del Creato che, diceva San Francesco, va amato», ha affermato Katia Puddi, ex allieva.La manifestazione è stata un successo grazie al supporto di Giampietro Collu, Alessio Pilloni e Stefano Usai, dipendenti di Forestas. (g. g. s.)

