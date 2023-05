Ex alleati contro Soddu: è il passato 

«Dopo un lungo periodo di stasi dovuto all’indeterminazione del sindaco, proiettato verso l’attesa delle elezioni siciliane che avrebbero potuto proiettarlo verso Bruxelles, abbiamo deciso insieme ad altre rappresentanze politiche del Consiglio comunale di fare un saldo dell’azione di governo e di sottoporre le nostre osservazioni e suggerimenti per proseguire l’azione amministrativa». Roberto Capelli spiega così la nascita dell’intergruppo prima di arrivare alla rottura. «Nessuna altra finalità se non quella di dare la sveglia alla dormiente e inefficace azione portata avanti dal sindaco e dalla maggioranza. La reazione del sindaco è stata scomposta, fuori luogo e oltre misura», dice Capelli ponendo un altro problema sulle nomine in Giunta e i gradi di parentela di assessori e consiglieri: «L’esperienza Soddu è da relegare al passato. Dedicheremo tutte le nostre energia al futuro facendo tesoro anche dei nostri errori».

Antonio Catte, per il circolo “Peppino Catte”, dice: «La presenza in Giunta di due esterni, e pure di confessione politica avversa, fu il primo atto di tradimento. Anche la maggioranza che non ebbe da obiettare concretizzò l’ipocrito atteggiamento. Un altro inganno è stato quello di confinare Sebastian Cocco alla presidenza del Consiglio distogliendolo dalla Giunta».

