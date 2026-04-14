Ex Alhambra, piazza e parcheggi per l’ultimo ciak  

L’ultimo film al Cinema Alhambra l’hanno proiettato una trentina d’anni fa. Quindici anni fa è stata rimossa anche la copertura realizzata in lastre imbottite di amianto. Ora l’area in cui sorgono i resti della vecchia e indimenticata sala riprende forma sotto altra destinazione: diventerà una piazza. Sarà un luogo di aggregazione sociale e di incontro, oltre che zona parcheggi, in quello che il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, qualifica come «uno degli angoli più suggestivi della cittadina».

Dalle piazzette Rosse di via Roma lo sguardo volge verso Funtanedda, il ponte sulla rete ferroviaria. In mezzo, in via Carducci, insiste il vecchio Alhambra. Qui confluiscono due canaloni d’acqua, dettaglio che ha rallentato la progettazione (l’ultima fase risale a due anni fa) della nuova piazza, nell’ambito di un’iniziativa di rigenerazione urbana. «Progetto che ora - annuncia il primo cittadino - è stato finanziato con 600mila euro dall’assessorato regionale degli Enti locali». Alle risorse erogate dalla Regione se ne aggiungono altre (80mila euro) stanziate dal bilancio comunale. «Sono molto soddisfatto. È un progetto che arriva da lontano. Durante il mio primo mandato amministrativo - spiega il sindaco Burchi - abbiamo acquisito l’area e bandito un concorso di idee per valorizzarla al meglio. Purtroppo i tempi si sono allungati proprio in virtù della presenza di un forte rischio idrogeologico, ma alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione adeguata. Il finanziamento regionale conferma la bontà del progetto». Già nel 2019, proprio nel periodo in cui la prima Giunta Burchi decise di acquisire il vecchio edificio al patrimonio pubblico, un gruppo di residenti aveva avviato una petizione a sostegno di un concorso di idee popolare, a beneficio di una riqualificazione del centro storico.

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