Ex Alfieri, i giudici tolgono i sigilli al palazzo in costruzione 

Cancellato il sequestro preventivo del palazzo di sei piani costruito nell’area dell'ex cine-teatro Alfieri di via della Pineta. I giudici del Tribunale del Riesame hanno fatto cadere i sigilli chiesti dalla Procura, a meno di ventiquattro dall’udienza di mercoledì mattina nella quale i difensori avevano discusso i motivi di impugnazione del provvedimento. Per conoscere le motivazioni della decisione, però, bisognerà attendere le prossime settimane mese.

A seguito di un’indagine del Corpo Forestale coordinata dal pm Rossella Spano, la procura aveva contestato cubature in eccesso rispetto al progetto originario, sollevando dubbi anche sulle autorizzazioni. L’inchiesta era nata a seguito di una serie di esposti presentati da cittadini che contestavano la violazione del diritto al panorama. Per la Procura il palazzo realizzato avrebbe ecceduto nelle cubature consentite, nonostante la concessione edilizia, rilasciata diversi anni fa, alla società “Residenza via delle Pineta” dell’imprenditore Giampiero Caria e alla “Attività industriali e commerciali-Aic”.

Di diverso avviso gli avvocati difensori Salvatore Casula, Silvio Pinna, Roberto Nati, Antonio Avino Murgia e Umberto Cossu: hanno sostenuto davanti ai giudici del Riesame che non ci siano abusi e che, in ogni caso, l’area contestata sarebbe di circa 40 metri quadrati (meno dell’uno per cento del realizzato), assolutamente ininfluente rispetto al «carico antropico» della zona di via della Pineta. Insomma, oltre a contestare interamente l’indagine e la consulenza degli esperti della Procura, hanno sostenuto che il sequestro preventivo non fosse supportato e provocasse 6 mila euro di danni al giorno alle aziende.

