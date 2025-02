«Ex Alcoa, rimosse le bandiere» 

«Ci segnalano che di fronte all’ex Alcoa, l’attuale Sider Alloys, sono state rimosse le bandiere sindacali, simbolo delle lotte durissime dei lavoratori. Se così fosse non esiteremo a imbandierare di nuovo l’ingresso e siamo pronti a denunciare la Sider Alloys o l’eventuale responsabile dell’azione per condotta antisindacale». I metalmeccanici verificheranno oggi se le segnalazioni ricevute corrispondono al vero e se davvero le bandiere sindacali sono sparite dall’ingresso della fabbrica di Portovesme, ma intanto la tensione resta alta. Venerdì, per tutta la giornata, i tecnici della Provincia e dell’Arpas e gli agenti del Corpo Forestale, hanno eseguito dei controlli nella fabbrica di Portovesme, concentrandosi in particolare sulla sala elettrolisi a cui poi sarebbero stati apposti i sigilli per questioni ambientali su cui vige il massimo riserbo.

A Portovesme il clima è incandescente, dopo settimane costellate da scioperi e assemblee ai cancelli. Ieri alle segreterie dei metalmeccanici sono arrivate diverse segnalazioni secondo cui le bandiere sindacali simbolo delle lotte sarebbero state rimosse. «Rappresentano una storia sindacale durissima – si legge in una nota di Fiom, Fsm, Uilm e Cub – portata avanti per oltre 15 anni dalle lavoratrici e lavoratori ex Alcoa, che con i sindacati non hanno mai voluto rinunciare al rilancio della produzione di alluminio primario e per la quale, ancora oggi, tanti sono pronti a ulteriori azioni di mobilitazione. Sarà nostro compito accertare la veridicità di quanto ci è stato riferito. Se fosse confermato non esiteremo a imbandierare nuovamente l’ingresso dello stabilimento, a conferma della protesta permanente nei confronti dell’attuale proprietà per i mancati pagamenti degli stipendi, per i ritardi nel rilancio dello stabilimento, per gli smantellamenti in corso».

I sindacati sollecitano ancora una volta la convocazione del tavolo al Mimit, già fissato per il 30 gennaio e slittato a data da destinarsi. «Il tavolo deve andare incontro a le tante richieste di discontinuità avanzate dalle organizzazioni sindacali – scrivono le segreterie di Fiom, Fsm, Uilm e Cub – alla luce dell’ennesima provocazione rilanciamo con maggiore forza la richiesta. Non arretreremo di un solo passo».

