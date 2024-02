«Ex 554 a pezzi e lavori ancora al palo» 

Si era parlato della fine dell’anno scorso, poi di febbraio. Ma dei lavori sul tratto quartese della 554, da tempo diventato viale urbano, non c’è traccia.

Il progetto esecutivo è pronto ma le imprese ancora non hanno aperto i cantieri. Così nei giorni scorsi il problema di un intervento atteso da oltre 11 anni che sembra non vedere mai la luce, è stato sollevato dal Comitato di Margine Rosso.

«Del progetto della messa in sicurezza della 554 si sente parlare ben poco» dice il presidente del Comitato Emanuele Contu, «forse sarà perché ormai sembra un gigante che dorme e nessuno vuole disturbarlo. Nel tempo ha subito una marea di intoppi e questo lo ha reso quasi irreale». Infatti, aggiunge, «quando pensi di vedere la sua probabile partenza subisce l'ennesimo rinvio. È come un miraggio nel deserto, ma intanto la realtà è che quella strada sta morendo, il manto stradale presenta buchi con bordi taglienti come coltelli che affondano sulle gomme dei mezzi in transito». E conclude: «Sembra che manchi davvero poco per la sua rinascita. Forse siamo all’ultimo sforzo, ma è davvero pericoloso continuare a circolare in una strada del genere». Il progetto prevede rotatorie, piste ciclabili e marciapiedi con l’eliminazione dei semafori.

