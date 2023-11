Ex 131, shopping a rischio per i lavori 

Ora che la rotonda accanto alla strada che porta ad Assemini è chiusa, c’è anche chi prova a fare inversione tagliando la strada. Un’inciviltà che non fa risparmiare tempo e ne fa perdere agli altri, qui sulla ex 131.

E così mentre i lavori per dare un volto nuovo alla strada vanno avanti, clienti, negozianti e dipendenti vanno incontro a molti disagi, con la promessa quasi certa di un futuro migliore. Ma il cantiere non ferma l’esodo per lo shopping.

Gli operatori

Gabriele Argiolas per esempio gestisce un ristorante self service, frequentato soprattutto da camionisti: «Per i nostri clienti è diventato un po’ più difficile venirci a trovare, ma abbiamo comunque i nostri affezionati». Anche Lara Manca, responsabile in un grosso centro commerciale, ammette: «Il problema più grosso è per i fornitori, impiegano molto più tempo per scaricare la merce. Naturalmente, rallenta anche le nostre operazioni. Il cantiere va avanti da molto tempo, e ormai i clienti si sono quasi abituati». Più arrabbiato Emanuele Ruiu, titolare di una vetreria: «Molti clienti non passano più per ritirare la merce, allora gliela porto io. Dobbiamo fare un giro molto più lungo, e questo ci fa perdere tempo».

I disagi

La strada è stata parzialmente tagliata con la temporanea eliminazione della rotonda, trasformandola in una curva stretta dove qualche volta i mezzi pesanti faticano a passare. La Corte del Sole si è anche premunita con un post sui suoi canali social per consigliare ai clienti di passare dalla strada provinciale 4. Ma tra i dipendenti e titolari c’è ottimismo: «Per quanto mi riguarda non ho problemi, e la nostra clientela non è calata perché la gente va dove conviene», riassume tranquillo Alessio Hongxian, che nel suo negozio vende abbigliamento e oggetti per la casa; «questi lavori erano da fare, prima che la strada si rovinasse anche di più. Anzi il nuovo marciapiede mi salva la vita perché se voglio posso fare le commissioni in zona a piedi, senza problemi».

I clienti

I clienti intanto hanno fatto di necessità virtù: «Ci ho messo una ventina di minuti per arrivare qui», dice Marta Pau mentre dà un’occhiata agli abiti di un altro negozio, «ma lo faccio perché mi piace, e non smetterei». Più in là, una delle più grosse rivendite commerciali, Minimax, si trova proprio accanto alla rotonda ed è necessario fare un giro molto più lungo venendo da Cagliari. Eppure il parcheggio è pieno: «Questo traffico l’abbiamo messo in conto», ammette Fabiola Stala, «del resto hanno appena cominciato a vendere l’assortimento di Natale». «Per noi dipendenti c’è qualche disagio in più, bisogna muoversi per tempo», spiega Marco Piras.

Il cantiere

I lavori intanto vanno avanti anche di sabato mattina, e gli operai si danno da fare. La conclusione è prevista per la fine dell’anno. Sei milioni di euro di investimenti per avere finanziati con fondi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, per avere un nuovo fondo stradale, percorso ciclopedonale, illuminazione, spartitraffico.

«I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma», assicura il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris, «sono attualmente all’80% e siamo in costante contatto con la polizia locale di Sestu la quale non ci ha manifestato particolari problematiche. È inevitabile che i disagi ci siano, ma è necessaria un po’ di pazienza oggi per avere una strada più sicura e scorrevole molto presto, a vantaggio dei cittadini e di tutte le attività economiche dell’area. L'obiettivo è di riaprire le 4 corsie entro il 14 dicembre per sopperire all'incremento di traffico veicolare del periodo natalizio». Se va tutto bene, sarà un bel regalo di Natale.

