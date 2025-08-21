Ex 131, sbloccati i lavori per la nuova rotatoria 

Una notizia attesa da anni che sta finalmente per diventare realtà: a settembre partiranno i lavori per la nuova rotatoria sulla ex 131. Sorgerà all’altezza dell’incrocio con via Piscina Matzeu, fronte località Pintoreddu. Snodo cruciale per l’accesso a numerose attività commerciali come Il Ghiottone, Kenzhou e Tecnomat, oltre che via principale per raggiungere il polo commerciale La Corte del Sole. Un punto nero del traffico quotidiano, teatro di decine di incidenti e di interminabili code, che presto sarà completamente trasformato.

Il progetto

L’intervento rientra nel piano complessivo di ammodernamento e messa in sicurezza della ex statale 131, che negli anni ha avuto un vero e proprio boom commerciale. «Un’opera attesa da tempo – spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita – che darà finalmente soluzione a un’intersezione percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli. Qui si sono verificati numerosi incidenti, ora finalmente mettiamo in sicurezza la zona».

Entusiasta la sindaca, Paola Secci, che sottolinea l’importanza strategica del finanziamento: «È una notizia importantissima. L’opera è sostenuta dagli stessi fondi FSC 2017 che ci hanno già consentito di riqualificare la ex 131 dalla rotonda di Cortexandra fino alla Corte del Sole. Un ulteriore passo per restituire sicurezza e decoro a un’arteria che è diventata il cuore pulsante dello sviluppo commerciale dell’area».

I lavori

La rotatoria sarà anche “green”: «Una volta finita – aggiunge la sindaca – non sarà solo più sicura per auto e camion, ma percorribile pure a piedi e in bici grazie agli ampi marciapiedi ciclopedonali. È uno degli interventi del piano di ammodernamento complessivo della ex 131, ormai divenuta un asse commerciale di primaria importanza». La nuova rotatoria, dunque, è una svolta per la sicurezza stradale, per la vivibilità dei cittadini e per la crescita economica di un territorio che da tempo chiedeva una risposta concreta. Un’opera che riguarda da vicino migliaia di automobilisti, pendolari e famiglie che ogni giorno percorrono il tratto per andare al lavoro, a scuola o a fare acquisti nelle tante attività della zona.

I commercianti

L’attesa è forte anche tra gli operatori. Ninni Soro, titolare del ristorante Il Ghiottone, parla a nome di tanti: «Siamo felicissimi di questo nuovo passo – dice –. Ogni giorno qua passano centinaia di auto: era un’esigenza sentita da tutti, attesa da tempo. È un bene per la collettività, che finalmente eviterà incidenti e le lunghe code in direzione Cagliari per chi esce da Sestu».

