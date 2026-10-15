Ex 131, nasce il patto tra Comune e aziende 

Oggi è una delle strade con il maggior numero di centri commerciali in Sardegna. Ma il futuro della ex 131 nel territorio di Sestu potrebbe riservare ancora tante novità. Per parlare di questo, e anche di ciò che è da migliorare, si è tenuto il primo incontro tra gli operatori commerciali, il sindaco Michele Cossa e il vicesindaco Massimiliano Bullita. Un appuntamento molto atteso considerato che ad ascoltare il primo cittadino erano una cinquantina di titolari delle tante imprese presenti sulla statale.

Progetto

«In poco tempo possiamo cambiare tanto», ha esordito l’imprenditore Filippo Soggiu, che ha spiegato una delle proposte condivise dall’Amministrazione: «Una Cabina di regia operativa, presieduta dal sindaco e dal funzionario comunale preposto, affiancati da tre portavoce degli imprenditori. Perché è fondamentale essere uniti e comunicare tra di noi».

E poi altre idee, a cominciare da una nuova denominazione per la strada: «Via del Commercio è troppo anonimo», si è detto, «serve qualcosa di legato al territorio». Per l’agronomo Raimondo Congiu, anche lui titolare di un’attività: «La strada lunga quattro chilometri può diventare un grande viale alberato, impiantando le palme Washingtonia». Andrea Antuofermo invece ha commentato: «Farci identificare è importante, ad esempio con cartelli che diano all’automobilista il benvenuto nel distretto commerciale di Sestu».

Opportunità

Per Luca Rosetti, che dirige una cooperativa che si occupa di energia, la zona può diventare una comunità energetica: «La CO2 infatti si può comprare e vendere, e anche l’energia, con vantaggi importanti per il territorio».

Ma non sono mancate anche le note dolenti: «La zona di notte è mal frequentata, serve più videosorveglianza», ha fatto notare Antonio Sardu, proprietario della Corte del Sole. «Inoltre abbiamo registrato un calo delle entrate a causa della concorrenza di altri grandi centri commerciali e dell’aumento del costo del carburante. La Comunità Energetica Rinnovabile sarebbe un'opportunità strategica che permetterebbe alle aziende consorziate di abbattere significativamente i costi energetici».

Criticità

Anche gli attraversamenti pedonali, hanno fatto notare in tanti, sono pochi e ancora troppo pericolosi. Giorgio Licheri, direttore del Mercato Ortofrutticolo ha ricordato che: “Oggi il Mercato si è realizzato solo in parte, all’inizio era prevista anche un’area ittica. E poi manca il verde, attualmente è un’isola di calore, invece potrebbe esserci un grande parco”.

Un incontro che è stato comunque solo un punto di partenza: “Sicuramente ne seguiranno altri”, ha affermato il sindaco Michele Cossa, “e l’amministrazione comunale lavorerà per garantire in tempi brevi i prossimi passaggi di una collaborazione che crediamo sarà fruttuosa”

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