Ex 131: il prefetto media fra sindaco e Anas 

Al momento della cessione, sottolinea ancora il sindaco, «ci fu un accordo verbale: l’Anas assunse l’impegno di farsi carico degli interventi di manutenzione, proprio come si fa in una strada di grande comunicazione, considerato che la Statale 131, in quel tratto, è percorribile con velocità fino a 110 chilometri orari». Il primo cittadino non ha lasciato spazi a soluzioni diverse dalla messa in sicurezza: «Considerato che fino a oggi i nostri appelli all’Anas sono stati ignorati, tre restano le vie da percorrere: 1) l’Anas assume l’impegno di intervenire con lavori urgenti; 2) l’Anas si riprende la strada oppure 3) la chiudo al traffico».

Il problema, ancora una volta, è il tratto del percorso dell’ex Carlo Felice, parallela alla nuova 131 dal chilometro 56 al bivio per Sanluri e la Marmilla. Ceduta dall’Anas al Comune nel 2009, è di fatto una complanare all’arteria principale dell’Isola. «Quando l’abbiamo acquisita al patrimonio comunale – dice Zucca – l’obiettivo era facilitare il collegamento con le terme, la zona industriale, l’ecocentro e soprattutto l’accesso alle campagne. Così non è stato: sul percorso si riversa quotidianamente un intenso volume di traffico, non solo locale, che determina una notevole usura della pavimentazione stradale e il costo non può ricadere sulle casse del Comune».

A distanza di due mesi, nuovo vertice a Cagliari per affrontare il problema della pericolosità della strada ex 131, circonvallazione sud della cittadina termale. A confronto, nel Palazzo del Governo, il prefetto Giuseppe De Matteis, i tecnici dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici, i responsabili dell’Anas e il Comune di Sardara. A chiedere l’incontro è stato il sindaco Giorgio Zucca: «Le condizioni del tragitto – spiega – peggiorano ogni giorno che passa. Ora anche i diversi ponticelli cominciano a crollare. Occorre un intervento comune diversamente sarà costretto a un’ordinanza di chiusura».

La linea del sindaco

Anas, prefetto e Regione

«È vero che vi fu un patto verbale col Comune per la manutenzione della strada all'atto di cessione», riconosce l’Anas: «Però – precisa – era per una volta sola, e l'intervento è stato fatto nel 2011. Non può essere per sempre, allora tanto vale cedere la proprietà».

Il prefetto ha concluso la riunione precisando che «la sicurezza stradale è un obiettivo che si deve raggiungere in collaborazione, riducendo i tempi d’intervento». La Regione ha promesso «un aiuto economico, condizionato alla presentazione di un progetto che preveda le opere da eseguire e i relativi costi».

Incarico per il progetto

Zucca non ha perso tempo: lo stesso giorno dell’incontro si è affidato a un professionista esterno per elaborare il progetto. Costo complessivo: due milioni di euro. «Non occorrono particolari indagini», aggiunge il sindaco: «Appare evidente come il manto stradale sia in condizioni pessime e di grande pericolosità. Oltre ai lavori straordinari di asfaltatura ci sono tre rotonde da sistemare, la segnaletica da rifare, i pericoli negli ingressi delle campagne da eliminare. Occorre partire subito con le opere nei ponticelli. In uno è ceduta una parte in questi giorni: è stato transennato ma il crollo continua, le stesse transenne si stanno inclinando».

