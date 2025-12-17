VaiOnline
Sestu.
18 dicembre 2025 alle 00:31

Ex 131, caos traffico anche sotto l’albero 

I lavori per la nuova rotatoria finiranno dopo Natale: arrivano i giorni più difficili 

Sotto l’albero di Natale ancora code e caos. Continuano i disagi sulla ex 131 all’altezza di Sestu, nell’incrocio con via Piscina Matzeu, per i lavori di realizzazione della nuova rotonda.

«Dopo Natale dovrebbero andare a chiudersi in tempi rapidi. Sono state risolte le interferenze e devono essere sistemati i nuovi sottoservizi», sono le parole che arrivano dagli uffici della Città Metropolitana, che gestisce il cantiere. Con buona pace di chi percorre quotidianamente questa strada per recarsi al lavoro, o per tornare a casa: residenti a Sestu e non solo. Ormai il tempo standard è di mezz’ora, quando va bene.

Giorni di caos

E c’è da scommettere che man mano che si avvicina il 25, le file saranno sempre più lunghe. A volte fin dallo svincolo che immette sulla ex strada statale. Altre volte chi parte dal centro di Sestu per immettersi sulla ex Provinciale 8 deve rallentare e fermarsi anche un chilometro prima. E se le ore di punta sono di mattina presto o di sera tardi, non c’è dubbio che pure a metà mattina o pomeriggio una lunga attesa è da mettere in conto. Il malumore è al massimo, la frustrazione sale, e non pochi criticano l’amministrazione comunale sestese, anche se questa non è direttamente responsabile. Tante lamentele, soprattutto nei social. E poi c’è pure la chiusura della strada sa Cantonera che blocca uno degli accessi a Sestu, questa sì, voluta dal Comune, per il nuovo percorso ciclopedonale.

Cantieri infiniti

Eppure questo è l’ultimo atto dei lavori sulla 131, durati anni: nove milioni di euro, spesi negli ultimi tre anni, dalla Città Metropolitana. Marciapiedi, illuminazione, più sicurezza, e finalmente si può anche raggiungere i tanti centri commerciali a piedi. Dei lavori in quest’ultimo incrocio si è iniziato a parlare due anni fa. Un punto pericoloso, che la rotonda dovrebbe migliorare. Al momento il traffico da due corsie passa a quattro, col divieto di svoltare a sinistra.

I lavori, spiegava qualche settimana fa il vicesindaco Massimiliano Bullita che segue direttamente il problema, si erano fermati a causa di una variante in corso d’opera. «La messa in opera della rotonda risolverà i problemi di sicurezza e di viabilità che i nostri concittadini hanno dovuto subire. Ringrazio i cittadini per la pazienza con cui hanno affrontato i disagi e le lungaggini che si sono creati», così la sindaca Paola Secci prova a consolare i cittadini per le lunghe attese nel traffico.

