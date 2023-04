«Ex 131, autorizzato solo il traffico locale»  

«Inaccettabile che non solo gli automobilisti ma anche la polizia municipale e gli stessi amministratori di Sardara si siano improvvisamente trovati con la viabilità interna in tilt per via del cantiere sulla 131, complice la segnaletica incompleta». Una situazione che ha fatto infuriare il sindaco, Giorgio Zucca, al punto da emettere un’ordinanza che autorizza solo il traffico locale sia all’ingresso della cittadina termale e sia lungo la circonvallazione sud. «Ci sarebbe stata massima collaborazione - dice Zucca - se ci avessero coinvolto». E Anas fa sapere: «Pronti a intervenire per evitare ulteriori disagi».

Traffico caotico

La rabbia del primo cittadino è legata proprio alla carenza di informazioni in merito al cantiere sulla 131. Lavori che hanno obbligato il divieto di accesso alla Statale negli incroci lungo la provinciale San Gavino-Sardara e Lunamatrona-Sardara. Il traffico deviato, indicato solamente da una freccia che indirizza sul nuovo percorso per Sassari, di fatto ha comportato l’arrivo degli automobilisti sull’ex tracciato della 131, acquisita nel 2009 al patrimonio del Comune. Situazione identica per gli automobilisti diretti a Cagliari. «All’alba dell’altro ieri – ricorda Zucca - il caos sul tragitto e l’arrivo dei mezzi anche nel centro abitato ha richiamato l’attenzione della Polizia municipale, subito intervenuta per un sopralluogo. Ho cercato, ma inutilmente, di risolvere bonariamente la questione, dialogando con Anas. Alla fine, in nome del sicurezza, ho deciso di chiudere il transito ai mezzi esterni e riservare il percorso ai locali».

L’ordinanza

Il percorso sui cui è stato dirottato il traffico non è altro che l’ex 131. Nel 2009 ceduta dall’Anas al Comune, ma da sempre utilizzata come complanare all’arteria principale dell’Isola. «Proprio per questo - ricorda Zucca - richiede maggiore manutenzione. Ho chiesto aiuto all’Anas, recentemente anche in presenza del prefetto di Cagliari. Inutile, dobbiamo fare da soli. Adesso con l’eccessivo aumento del traffico non oso immaginare le condizioni e i costi che avremmo dovuto affrontare. Con l’ordinanza mi auguro che non succeda». L’Anas ammette l’errore: «Stiamo predisponendo una modifica alla precedente ordinanza per convogliare il traffico esclusivamente nelle nostre strade. Evitiamo così di interferire con la viabilità locale». Il progetto in generale prevede la nuova pavimentazione e la segnaletica su un tratto di 3 chilometri. Si procede con restringimenti per almeno due chilometri e mezzo, transito comunque sempre consentito su una corsia.